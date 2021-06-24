В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева. Фото: vk.com/mariinskytheatre

И еще одна печальная новость пришла из Санкт-Петербурга. Вслед за сообщением о кончине артистки Театра имени Миронова Инны Волгиной, 24 июня стало известно, что на 93-м году жизни умерла балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева, ранее выступавшая на сцене прославленного театра как балерина.

- С глубоким прискорбием сообщаем, что на 93-м году ушла из жизни балетмейстер-репетитор Мариинского театра, в прошлом балерина Театра имени С. М. Кирова, народная артистка СССР Ольга Николаевна Моисеева, - говорится в сообщении на странице театра ВКонтакте.

По словам коллег, вся жизнь Ольги Моисеевой была связана с Театром имени Кирова - Мариинским театром. Сюда она пришла в 1947 году после окончания Ленинградского хореографического училища и не расставалась с театром до последних дней жизни.

Ольга Моисеева была ученицей легендарной Агриппины Вагановой и на сцене театра демонстрировала безупречную выучку в лучших традициях ленинградской балетной школы. За свою творческую жизнь она танцевала Жизель, Китри, Раймонду, Зарему, полностью вживаясь в роль.

Вся жизнь Ольги Моисеевой была связана с Мариинским театром. Фото: vk.com/mariinskytheatre

Этого же она требовала и от своих учениц, став репетитором Мариинки после ухода со сцены. Под ее руководствам звездами балета стали такие известные танцовщицы, как Галина Мезенцева, Алтынай Асылмуратова, Юлия Махалина, Ирма Ниорадзе, Ирина Желонкина, Светлана Захарова, Татьяна Амосова, Олеся Новикова.

- Ольга Николаевна навсегда останется музыкальной, эмоциональной артисткой и чуткой, заботливой наставницей, болеющей за искусство, которому служила всю жизнь. Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выражают искренние соболезнования родным, близким и ученикам Ольги Моисеевой, - говорится в некрологе.

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Ольги Николаевны Моисеевой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова погибла в ДТП под Петербургом

Авария, жертвой которой стала народная артистка России, произошла на печально известной трассе «Петергоф-Кейкино» (подробности)