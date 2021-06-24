Спортсмен с «неограниченными» возможностями: В турнире по триатлону Ironstar принял участие паратриатлет из Санкт-Петербурга

Александр Зинченко прошел дистанцию за 1 час 17 минут и 59 секунд. Фото: "БАНК УРАЛСИБ".

В Казани прошли крупнейшие в России соревнования по триатлону. В столице Татарстана собрались 2,5 тысячи участников, 80% из которых прибыли из регионов РФ и других стран.

Соревнования разделили на две дистанции: самую трудную – «полужелезную» (113 км: 1,93 км – плавание, 90 км – велогонка, 21,1 км – бег) и олимпийскую (51,5 км: 1,5 км – плавание, 40 км – велогонка, 10 км – бег).

Отдельно прошли заплывы на открытой воде на одну и две морские мили (1,85 км и 3,7 км соответственно) Swimstar. В этом году в Ironstar приняли участие 5 параатлетов, которые соревновались в данных заплывах наравне со всеми.

Одним из таких участников был паратриатлет из Санкт-Петербурга Александр Зинченко. 10 месяцев назад он не умел плавать. Однако поставил себе цель пройти «железную» дистанцию в триатлоне – начал тренироваться, похудел на 25 кг. Для него соревнования в Казани – важный шаг на пути к личной цели.

- Это моя первая миля, первые соревнования в открытой воде. Я тренировался практически год, - рассказал Александр. - Перед стартом были небольшие опасения: не снимут ли с дистанции, доплыву ли до финиша, используя только одну руку, и как мне ориентироваться на открытой воде.

По словам спортсмена, трудностей в заплыве доставили поднявшиеся волны. Несмотря на это Александр прошел дистанцию за 1 час 17 минут и 59 секунд.

- Я по жизни не люблю сидеть на месте, постоянно ввязываюсь в какие-то авантюры. Спорт – это самое безобидное, что может быть. Меня поддерживает тренер, спортивный центр Gravity, большая команда, в том числе и банк «Уралсиб», за что им отдельное спасибо, и подписчики в «Инстаграм», – объяснил Александр свою мотивацию заниматься спортом.

В планах спортсмена пройти полную дистанцию триатлона.

*Swimstar - «Звезда плавания»

Ironstar - «Железная звезда»

Gravity - «Притяжение»