«Комсомолка» представила проект «Родные люди» на форуме «Социальный Петербург: перезагрузка»

Фото предоставлено организаторами.

Накануне в городе на Неве стартовал форум «Социальный Петербург: перезагрузка». Он проходит уже в 20 раз, и традиционно объединяет более 8000 некоммерческих организаций, работающих в Северной столице. В этом году форум проходит в онлайн-формате. К дискуссии приглашены представители благотворительных, добровольческих, экологических, правозащитных и других некоммерческих организаций, а также сотрудники органов государственной власти, журналисты и неравнодушные граждане Петербурга.

В рамках мероприятия поднимались важные вопросы о взаимодействии НКО и властей, работе с грантами и субсидиями.

- Особой популярностью пользовались практические, направленные на решение конкретных вопросов темы. Например, мастер-класс Ольги Шарко по построению внешних связей и контактов для НКО, - рассказала председатель городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец. - Здорово, что на панельной дискуссии открыто обсудили проблемы, заявили, что не все совершенно в законодательстве и есть над чем поработать, чтобы вовлечь НКО в реализацию национальных проектов.

«Комсомолка» на форуме также представила свой проект - «Родные люди».

Команда «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» вместе с блогерами и волонтерами в течение двух месяцев помогала пожилым людям, ветеранам и многодетным семьям. Героями проекта стали 5 семей: они получили не только необходимую помощь по хозяйству, но и полезные подарки от официальных партнеров - компаний «Магнит», «Максидом» и «Биотэк».

Представили «КП» сообщили участникам форума о результатах проекта, о том, как построено сотрудничество с благотворительными организациями, а также обсудили перспективы включения коммерческих партнеров в похожие проекты. Сотрудники СМИ также отметили, что социально-ориентированные проекты активно поддерживает не только читательская аудитория, но и крупные медиаинсфлюенсеры.

Подготовила: Диана ФРОЛОВА.