Новый корпус больницы Святого Луки примет пациентов с ковидом

Первых пациентов тут начнут принимать 28 июня. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Петербурге показали новый корпус больницы Святого Луки. Он разместился в отремонтированном пятиэтажном здании 1913 года постройки, некогда принадлежавшем соседнему предприятию. Первых пациентов здесь планируют принять в понедельник, 28 июня, но если понадобится – готовы открыться раньше. Для этого все уже готово.

- Здесь 170 коек, в том числе и реанимация. Это клиника-трансформер. Она оснащена самым современным оборудованием, включая томограф, ультразвуковые аппараты, телескопические стойки, - рассказал главный врач клинической больницы Святого Луки Сергей Попов. - К сожалению, у нас далеко не все хотят вакцинироваться, поэтому пришлось приспособить новый корпус для лечения больных с коронавируом. Если статистика останется на том же уровне, то свободные места кончатся в течение двух-трех дней.

В новом корпусе больницы Святого Луки 170 коек. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

По словам врача-невролога, кандидата медицинских наук Сергея Забирова, особая гордость нового корпуса - два рентгеновских аппарата отечественного производства. Их можно с легкостью перемещать по всему отделению. При этом рентгенологу не обязательно находиться в «красной зоне», чтобы поставить диагноз. Снимок автоматически отправляется на компьютер специалиста.

- Сейчас в городе около десяти тысяч коек для коронавирусных больных. И, честно сказать, свободных мест осталось очень мало. Больницы работают на пределе возможностей. Признаюсь, мне не очень хотелось возвращаться в красную зону. Но врачебный долг - есть врачебный долг, - поделился Сергей Забиров.

Особая гордость нового корпуса - два рентгеновских аппарата отечественного производства. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Кроме передового оборудования, корпус оснащен системой дезинфекции, которая обрабатывает одежду медиков на проходной, а также автономным энергоснабжением.