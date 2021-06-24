Более 60 тысяч жителей севера Петербурга могут остаться без света из-за долгого ремонта сгоревшей подстанции

"Ленэнерго" не исключает новые отключения света из-за долгого ремонта сгоревшей подстанции на севере Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Более 60 тысяч жителей четырех северных районов Санкт-Петербурга могут в любой момент остаться без света из-за затянувшегося ремонта на подстанции «Ручьи» у ТЭЦ в районе Мурино. Напомним, накануне вечером «верх» Северной столицы погрузился во тьму минимум на час из-за пожара в сооружении. Встали трамваи с троллейбусами, и даже в подземке поезда ходили с большой задержкой.

К счастью, специалисты «Ленэнерго» оперативно запитали дома по резервным схемам. Однако в организации предупреждают, что вскоре может быть новый блэкаут.

Из-за пожара на подстанции север Петербурга на 1-2 часа позабыл о цивилизации. Фото: СОЦСЕТИ

- В данный момент оборудование на подстанции, принадлежащей компании «ОЭК», выведено из строя. Восстановительные работы не завершили в полной мере. Состояние подстанции 220 кВ «Ручьи» снижает надежность электроснабжения не только жителей Калининского и Красногвардейского районов, но и смежных Приморского и Выборгского, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Ленэнерго».

Причины сбоя работы подстанции сейчас расследуют сотрудники специальной комиссии Ростехнадзора. На время ремонта службы «Ленэнерго» дежурят круглосуточно, чтобы, в случае чего, оперативно вернуть свет в дома горожан.

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