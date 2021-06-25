Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2021 13:30

Заваренные чердаки и дозор коммунальщиков. Что грозит за выход на крышу во время шоу «Алые паруса»

Городские власти пообещали, что на кровлю не допустят ни одного человека
Никита НЕСТЕРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Накануне праздника, во время генеральной репетиции Алых парусов, зрители по-прежнему были и на крышах.

Накануне праздника, во время генеральной репетиции Алых парусов, зрители по-прежнему были и на крышах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В преддверии праздника «Алые паруса», который пройдет в Санкт-Петербурге в ночь на 26 июня, городские власти предприняли все, чтобы обычные зрители не смогли попасть на шоу. Причиной жестких мер стал рост заболеваемости коронавирусом - массовые мероприятия могут только ухудшить и без того печальную статистику оперштаба. В итоге проход к набережным перекрыли, а все чердаки, откуда можно было попасть на крышу и полюбоваться красочным шоу, заварили. Тем не менее предложений полюбоваться «Алыми парусами» сверху по-прежнему хоть отбавляй. Стоимость незаконных услуг варьируется от одной до десяти тысяч рублей, продают даже места на крышах на Петроградской стороне!

Многие чердаки, действительно, заварены и опечатаны. Но руферы все равно как-то оказываются на кровле.

Многие чердаки, действительно, заварены и опечатаны. Но руферы все равно как-то оказываются на кровле.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первое такое объявление мы обнаружили на асфальте в центре города. Правда, дозвониться по указанном номеру не получилось - автоответчик сообщил, что мы связались к экскурсионной компанией, которая может устроить прогулку по крышам и предложил дождаться ответа оператора. После этого вызов сбросился. Сделав еще пару попыток, мы заглянули в интернет, и обнаружили там, как минимум, пару десятков подобных услуг.

Первый, кто нам ответил, оказался представителем еще одной экскурсионной компании. Общались мы с ним через популярный мессенджер. Посмотреть «Алые паруса» с крыши на Зверинской нам сначала предложили за 500 рублей. Неужели так дешево? Но, спустя пару секунд, оказалось, что собеседник ошибся и забыл приписать один нолик.

- Вносите предоплату в размере тысячи рублей. Остальное на месте. Если мероприятие не состоится по нашей вине, мы вернем деньги, - пообещал собеседник и добавил. - Но вообще будет темно, никто никого не увидит.

На генеральной репетиции шоу люди на крышах еще были.

На генеральной репетиции шоу люди на крышах еще были.

Фото: Степан СТЕПАНОВ

В другой компании стоимость та же - пять тысяч рублей. При этом там нас заверили, что мероприятие абсолютно легально, так как у фирмы есть договор с городом на аренду крыши. Мы связались с администрацией Центрального района, чтобы проверить эту информацию. Там нам объяснили, что коммерсанты откровенно врут.

- Ни о каких договоренностях не может быть и речи! Сейчас очень строгий контроль, чтобы никто не выходил на крышу во время праздника. Для обеспечения порядка привлекут не только силовиков, но и коммунальщиков, которые будут следить, чтобы никто не залез на чердак, - пояснили «КП» в администрации Центрального района.

Незаконность действий организаторов подтвердили и в МВД. Правда, как будут наказывать нарушителей, если они будут, пока неясно. Скорее всего, покупатели билетов на «Алые паруса» отделаются лишь обычным предупреждением. А вот организаторов обещают привлекать к ответственности, однако, что им будет грозить, в полиции не уточняют. Правоохранители уверены, что незаконные выходы на крышу удастся пресечь еще до того, как они состоятся.

Шоу выпускников в Петербурге всегда привлекает внимание огромного числа зрителей.

Шоу выпускников в Петербурге всегда привлекает внимание огромного числа зрителей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина: Если кто-то предлагает купить билеты - это мошенники

- Все объявления об экскурсиях на крышах, откуда виден праздник, - авантюра. Подходы к выходам на кровли тоже будут закрыты. Также никаких платных билетов на Алые паруса не существует. Если кто-то предлагает купить - это мошенники. С учетом ограничений никаких «лишних» билетов в этом году тоже нет.

КАРТИНА ДНЯ