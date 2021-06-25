Заваренные чердаки и дозор коммунальщиков. Что грозит за выход на крышу во время шоу «Алые паруса»

Накануне праздника, во время генеральной репетиции Алых парусов, зрители по-прежнему были и на крышах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В преддверии праздника «Алые паруса», который пройдет в Санкт-Петербурге в ночь на 26 июня, городские власти предприняли все, чтобы обычные зрители не смогли попасть на шоу. Причиной жестких мер стал рост заболеваемости коронавирусом - массовые мероприятия могут только ухудшить и без того печальную статистику оперштаба. В итоге проход к набережным перекрыли, а все чердаки, откуда можно было попасть на крышу и полюбоваться красочным шоу, заварили. Тем не менее предложений полюбоваться «Алыми парусами» сверху по-прежнему хоть отбавляй. Стоимость незаконных услуг варьируется от одной до десяти тысяч рублей, продают даже места на крышах на Петроградской стороне!

Многие чердаки, действительно, заварены и опечатаны. Но руферы все равно как-то оказываются на кровле. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первое такое объявление мы обнаружили на асфальте в центре города. Правда, дозвониться по указанном номеру не получилось - автоответчик сообщил, что мы связались к экскурсионной компанией, которая может устроить прогулку по крышам и предложил дождаться ответа оператора. После этого вызов сбросился. Сделав еще пару попыток, мы заглянули в интернет, и обнаружили там, как минимум, пару десятков подобных услуг.

Первый, кто нам ответил, оказался представителем еще одной экскурсионной компании. Общались мы с ним через популярный мессенджер. Посмотреть «Алые паруса» с крыши на Зверинской нам сначала предложили за 500 рублей. Неужели так дешево? Но, спустя пару секунд, оказалось, что собеседник ошибся и забыл приписать один нолик.

- Вносите предоплату в размере тысячи рублей. Остальное на месте. Если мероприятие не состоится по нашей вине, мы вернем деньги, - пообещал собеседник и добавил. - Но вообще будет темно, никто никого не увидит.

На генеральной репетиции шоу люди на крышах еще были. Фото: Степан СТЕПАНОВ

В другой компании стоимость та же - пять тысяч рублей. При этом там нас заверили, что мероприятие абсолютно легально, так как у фирмы есть договор с городом на аренду крыши. Мы связались с администрацией Центрального района, чтобы проверить эту информацию. Там нам объяснили, что коммерсанты откровенно врут.

- Ни о каких договоренностях не может быть и речи! Сейчас очень строгий контроль, чтобы никто не выходил на крышу во время праздника. Для обеспечения порядка привлекут не только силовиков, но и коммунальщиков, которые будут следить, чтобы никто не залез на чердак, - пояснили «КП» в администрации Центрального района.

Незаконность действий организаторов подтвердили и в МВД. Правда, как будут наказывать нарушителей, если они будут, пока неясно. Скорее всего, покупатели билетов на «Алые паруса» отделаются лишь обычным предупреждением. А вот организаторов обещают привлекать к ответственности, однако, что им будет грозить, в полиции не уточняют. Правоохранители уверены, что незаконные выходы на крышу удастся пресечь еще до того, как они состоятся.

Шоу выпускников в Петербурге всегда привлекает внимание огромного числа зрителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина: Если кто-то предлагает купить билеты - это мошенники

- Все объявления об экскурсиях на крышах, откуда виден праздник, - авантюра. Подходы к выходам на кровли тоже будут закрыты. Также никаких платных билетов на Алые паруса не существует. Если кто-то предлагает купить - это мошенники. С учетом ограничений никаких «лишних» билетов в этом году тоже нет.