Петербург введет обязательную аттестацию гидов и экскурсоводов

На сегодня экзамены для гидов в Петербурге есть, но добровольные. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очередное заседание ЗакСа посвятили порядку в Петербурге. Но не в обыденном смысле слова: обсуждали, как будет развиваться регион в грядущие годы и как о любимом городе станут рассказывать туристам.

ГИДОВ – НА АТТЕСТАЦИЮ

Вопрос о некомпетентных гидах и экскурсоводах, поднятый парламентом Петербурга два года назад, вернулся в город на Неве в виде проекта в продолжение нового федерального закона. На прошедшем заседании за основу приняли поправку в региональный закон «О туристской деятельности». Цель – обеспечить всем гидам и экскурсоводам аттестацию и оградить гостей культурной столицы от выдуманных баек.

– Представляете, до чего доходит: подводят туристов к зданию ЗакСа – Мариинскому дворцу – и говорят им, что здесь проходит регистрация браков! – недоумевает председатель парламента Вячеслав Макаров.

Конец таким мифам из уст экскурсоводов положит аттестация, проводить которую уполномочат региональное правительство. Более того, чиновники смогут инициировать контрольные мероприятия, а каждый аттестованный гид станет носить на груди идентификационную карточку.

На музейных экскурсоводов, а также специалистов, проводящих образовательные и паломнические экскурсии, обязательная аттестация не распространится. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На сегодня аналогичная аттестация есть, но она добровольная. В ранг обязательной ее возведут, начиная с июля 2022 года.

– В содержание экскурсий не врезаемся: контролировать будем только образование, квалификацию экскурсоводов, – заверил депутат Алексей Макаров.

Кстати, на музейных экскурсоводов, а также специалистов, проводящих образовательные и паломнические экскурсии, обязательная аттестация не распространится.

ИНВЕСТОРОВ – НА ДОГОВОРЫ

Мариинский продолжает работу над серией законопроектов о градостроительстве. В целом приняли поправку, обязывающую размещать в интернете полную информацию о строительных проектах (в том числе об облике сооружений), а в случае, если стройка затягивается или не начинается вовсе, не продлевать действие градостроительного плана участка и разрешения на строительство без повторного согласования.

Еще одну поправку из пула градостроительных приняли за основу. Она оговаривает, что землю под промышленность – от фармацевтической до пищевой – инвесторам можно будет выделять в зонах, предназначенных под предприятия, без торгов. Сегодня такой привилегией пользуются лишь крупнейшие инвесторы.

Смысл поправки в том, чтобы заинтересовать разных вкладчиков, которые смогут заранее просчитать риски и разработать проект под конкретный гарантированный им участок. Как отметила депутат Ирина Иванова, чтобы поддержать инвестиционную привлекательность региона для промышленников, стоило бы также ввести мораторий на перевод промзон под жилую застройку.

Чтобы решить транспортный вопрос, город должен стать полицентричным. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первое чтение прошел и законопроект о комплексном развитии территорий. Он ориентирован уже не на экономику, а на обычных горожан.

– Город должен быть полицентричным, сейчас же люди живут на окраинах, а работать едут в центр – и это создает массу транспортных проблем, – напомнил депутат Сергей Никешин. – У нас определено 17 территорий для комплексного развития, эдаких мини-поселений. Между правительством и инвестором будет заключаться договор, который обяжет последнего строить наряду с жильем школы, садики и другие объекты социальной инфраструктуры.

КСТАТИ

Перечень ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования) дополнен, и теперь парламент занялся зеленой цифровой картой Петербурга. Так фактически можно назвать поправку, прошедшую второе чтение. Судя по проекту закона, исполнительная власть не только сможет рассчитывать показатель обеспеченности зеленью каждого района города, но и будет обязана публиковать эти цифры наряду с итогами инвентаризации деревьев, кустарников и газонов.

Обратили внимание и на густоту зеленых зон: после вступления законопроекта в силу действительно зеленью должны будут быть заняты минимум 70 процентов площади зон городского значения и хотя бы половина зон местного значения. Как подчеркнул Вячеслав Макаров, «надо беречь каждое дерево».