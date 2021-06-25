Мосты не будут разводить на "Алые паруса" в ночь на 26 июня

На "Алые паруса" в Петербурге не будут разводить мосты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в ночь с 25 на 26 июня 2021 года состоится грандиозный праздник выпускников "Алые паруса". В связи с этим в городе не будут разводить мосты и горожане смогут гулять по городу всю ночь, не боясь опоздать домой или на короткую временную сводку.

- В день проведения праздника выпускников в ночь с 25 на 26 июня мосты разводиться не будут, - заявили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Исключением является Троицкий мост. Его крылья подняли уже в 12:00 часов 25 июня, а сведут только в 18:00 26 июня. Именно в этом месте будет проходить самое главное событие праздника - по Неве под мостом пройдет символ мероприятия - бриг с алыми парусами.

Напомним, что метро в городе будет работать всю ночь, но с интервалами движения от 4 по 7 минут. Также с 00:00 до 06:00 часов с интервалом движения не более 30 минут пассажиров будут возить автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 и троллейбус № 46.