Как купить отель в центре Петербурга за два миллиона рублей

Владелец гостиничного бизнеса дал совет правильной инвестиции в недвижимость. Фото предоставлено Travelto_development.

Что лучше сдавать: квартиру или апартаменты? На этот и другие вопросы ответил Никита Челноков, учредитель Travelto_development. Его компания реконструирует старые здания в центре Петербурга и превращает комнаты - в апартаменты.

По словам спикера, собственная жилплощадь даёт примерно 5% доходности. При этом вам самим придется убирать квартиру. В то время как апартаменты могут приносить до 12% прибыли, а за обслуживание несет ответственность управляющая компания.

Никакого подвоха здесь нет: просто большинство апартаментов сдаются посуточно. Среднегодовой чек при этом — пять тысяч рублей за ночь. И цены становятся выше: по сравнению с предыдущими годами, рост составил 20%.

Отчасти, на это влияет местоположение. Большинство номеров Travelto_development находятся в центре Петербурга: в районе Фонтанки, Лиговского и Литейного проспектов. А флагманская гостиница — в доме 90 на Невском проспекте.

Челноков заверил слушателей, что всего за два миллиона рублей можно приобрести апартаменты в старом фонде. Такой низкий порог входа есть только у Travelto_development. Да, это будет эконом сегмент, 15 квадратных метров — компактная комната, но зато со всеми удобствами. В ней можно жить самому, либо сдавать, превратив в личный отель.

Главный риск такого формата бизнеса — потеря денег. Например, в 2020 году из-за локдауна все 300 номеров перевели в долгосрочную, помесячную аренду. Из-за этого доход с 12% снизился до 6%. При этом спикер отметил, что ситуация, когда апартаменты вообще не генерируют прибыль, практически невозможна.