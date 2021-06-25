Кошмар на улицах вязов: Новый очаг голландской болезни обнаружили на юге Петербурга

ЗА пять лет в городе спилили 16 359 вязов. Фото: СОЦСЕТИ

На прошлой неделе петербуржцы снова заметили облысевшие деревья на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. В самый разгар лета вязы стоят совсем голые. Причиной стала так называемая голландская болезнь или, по-научному, графиоз. Такие деревья обречены на скорую гибель и представляют серьезную угрозу для своих соседей.

- Эффективных мер лечения голландской болезни не существует. Погибает 100 процентов деревьев, пораженных острой формой графиоза. Единственной мерой по сохранению оставшихся деревьев является удаление пораженных вязов, - сообщили в комитете по благоустройству.

В наших краях распространение голландской болезни началось в Пушкине. По одним данным, первые случаи зафиксировали еще в конце прошлого века, а по официальной информации Комитета по благоустройству - в 2005 году.

Под угрозой каждое третье дерево

Координатор общественного движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника полагает, что во всем виновато изменение климата.

- Переносчики графиоза - жуки короеды, которые разносят грибок. Раньше большинство насекомых не могло пережить холодную зиму. Теперь, когда стало теплее, численность вредителей увеличилась, они распространяют заболевание гораздо быстрее. Сейчас уже можно говорить о полномасштабной эпидемии. По нашим данным, в 2016 году в Петербурге было 1 700 000 вязов, что составляет около трети от общего числа деревьев. Теперь их число заметно сократилось. Больше всего случаев графиоза фиксируют в Калининском, Московском и Василеостровском районе, - рассказала Мария Тиника.

Больше всего случаев графиоза в Калининском, Московском и Василеостровском районе. Фото: vk.com/moskow_district

Чтобы хоть как-то замедлить распространение грибка, пораженные вязы в Петербурге спиливают, заменяя их другими деревьями: как правило, липами, ивами, кленами и рябинами.

- С 2016 по 2020 год в городе спилили 16 359 вязов, наибольшее количество в Московском (1 933 шт.), в Красносельском (1 599 шт.) и в Калининском (1 532 шт.) районах. На всех территориях проведены мероприятия по компенсационным посадкам, - уточнили в Комблаге.

Деревья-угрозы

Так несколько дней назад на улице Академика Константинова в Калининском районе уже удалили 27 засохших стволов. Четырем деревьям спилили пораженные ветви. Но, как рассказали в районной администрации, эти вязы уже обречены, а санитарная обрезка лишь ненадолго продлит их существование.

- Мы постоянно их пилим. В прошлом году из-за голландской болезни пришлось удалить 60 деревьев на Маршала Блюхера и Замшиной улице. Взамен, как правило, сажаем липы. Этим летом пока спилили 27 вязов, а всего еще 214 так называемых деревьев-угроз. К ним относится также и сухостой и частично поваленные стволы, представляющие опасность для людей и зданий, - объяснили в администрации Калининского района.

Впрочем, в Нидерландах, где эту болезнь открыли, уже научились бороться с недугом. Лекарства от графиоза там пока не придумали, однако распространение грибка голландцы успешно предупреждают с помощью вакцинации деревьев и регулярного мониторинга их состояния.