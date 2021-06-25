Банкиры рассказали об инвестиционных предпочтениях поколений

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В целом инвестировать стали больше. Но обо всем по порядку.

Для условного разделения на поколения при анализе данных использовалась классификация Pew Research Center:

- бумеры (1946–1964);

- поколение Х (1965–1980);

- поколение Y, или миллениалы (1981–1996);

- поколение Z, или зумеры (с 1997 года по настоящее время).

Исследование проводилось на продуктах компаний блока «Управление благосостоянием» (СК «Сбербанк страхование жизни», НПФ Сбербанка, Сбер Управление Активами).

Активность Зумеров возросла в восемь раз

За прошедшие месяцы 2021 года поколение зумеров вложило 7 млрд рублей в инвестиционные инструменты Сбер Управление Активами. Рост вложений в инструменты доверительного управления зафиксирован у представителей всех поколений, однако именно зумеры показали максимальную динамику. Так, вложения миллениалов и иксов выросли вдвое (до 25 млрд и 88 млрд рублей соответственно), а бумеров — на 50% (124 млрд рублей).

Зато миллениалы опередили всех по количественному показателю. Их число увеличилось в 4 раза. Число инвесторов-зумеров выросло за год 3 раза, иксов — на 60% и бумеров — на 30%. В начале 2020 года инструменты доверительного управления (ПИФы, стратегии доверительного управления, ИИС) появились в СберБанк Онлайн, чем и обусловлен всплеск инвестиций среди более молодых возрастных групп.

Какие направления инвестирования выбирают представители разных поколений? Половина миллениалов, более половины зумеров, 60% иксов и 75% бумеров предпочитают облигации. Акции выбирают 45% представителей поколения Z и 50% миллениалов. При этом многие миллениалы предпочитают фонд смешанных инвестиций, который одновременно вкладывает и в акции, и в облигации.

Страхование как способ приумножения капитала

Средняя сумма договоров инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) от «Сбербанк страхование жизни», заключенных представителями самого молодого поколения, в 2021 году выросла на 30% — до 850 тыс. рублей.

Миллениалы немного отстают по средней сумме: рост на 2,4% — до 817 тыс. рублей. Чаще всего клиенты «Сбербанк страхование жизни» формируют капитал при помощи ИСЖ в течение 5 лет: так делают 71% иксов и 68% бумеров.

Представители поколения X чаще других выбирают программы накопительного страхования жизни (НСЖ) для создания капитала. Доля заключённых ими договоров составляет 35%, а на миллениалов приходится 25%.

Средняя сумма, которую хотят сформировать при помощи НСЖ клиенты «Сбербанк страхование жизни», составляет 1,2 млн рублей. Зумеры предполагают накопить 623 тыс. рублей, миллениалы — 927 тыс. рублей, иксы — 1 млн рублей, а бумеры — 1,2 млн рублей.

Сроки договоров, которые выбирают представители разных поколений, также разнятся. Например, почти половина зумеров заключает договоры накопительного страхования жизни на 5 лет, а 41% представителей поколения X делают выбор в пользу более долгосрочных сберегательных стратегий — от 11 лет. Среди клиентов, заключивших договора на срок 6-10 лет 43% бумеров.

Спокойно жить на пенсии

Очевидно, что отношение к пенсии и пенсионным накоплениям разное у разных поколений. Наибольшее количество договоров СберНПФ по-прежнему у поколения Х. Однако после пандемии зумеры явно задумались о завтрашнем дне, так как заключили в три раза больше договоров по индивидуальным пенсионным планам (ИПП). А миллениалы на ¾ больше.

Средний срок заключенных договоров для представителей поколения X составил 8–11 лет, для поколения Y — 22–24 года, Z — 35–36 лет. Самая большая общая сумма внесенных средств по всем договорам ИПП СберНПФ в премиальном сегменте — у бумеров — 6,5 млрд рублей, в массовом сегменте у поколения X — 1,3 млрд рублей.