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Общество25 июня 2021 20:30

Выпускники школ заполонили центр Петербурга перед началом «Алых парусов»

Подростки улыбаются и смеются, но позабыли про соцдистанцию и маски
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Выпускники школ массово пришли в центр Санкт-Петербурга на концерт "Алых парусов".

Выпускники школ массово пришли в центр Санкт-Петербурга на концерт "Алых парусов".

Фото: Артем КИЛЬКИН

Центр Санкт-Петербурга заполонили выпускники школ перед началом «Алых парусов». Напомним, в 2021 году масштабный праздник проходит очно, но с ограничениями по коронавирусу. Например, на концерт на Дворцовой площади, который будет вновь вести Иван Ургант, пустят лишь 50% от количества зрителей до пандемии.

Классные руководители стараются найти своих детей в толпе молодежи.

Классные руководители стараются найти своих детей в толпе молодежи.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Всего на празднике будет почти 30 тысяч выпускников, - сказали «КП-Петербург» в комитете по образованию Северной столицы незадолго до старта торжественного мероприятия.

Всего на празднике будет почти 30 тысяч бывших школьников.

Всего на празднике будет почти 30 тысяч бывших школьников.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 25 июня центр города, как и обещали, перекрыли для транспорта. Горожане массово вышли на улицу, несмотря на запрет к проходу на набережные. В нескольких тысячах горожан выделяются бывшие школьники. Ребята поют, обсуждают прошедшие экзамены и строят планы на ночь.

Каждый разогревается перед началом праздника как может.

Каждый разогревается перед началом праздника как может.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- На Дворцовую пускают только выпускников, учителей и классных руководителей. Вещи досматривают, а также проверяют наличие маски и билет на «Алые паруса», - говорит фотокорреспондент «Комсомолки» с места событий.

По Невскому гуляют не только выпускники.

По Невскому гуляют не только выпускники.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Правда, вне Дворцовой площади выпускники пренебрегли масками и социальной дистанцией. Добавим, что посмотреть прямую трансляцию с праздника можно через афишу «КП».

Дресс-код соблюдают немногие.

Дресс-код соблюдают немногие.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Выпускники школ заполонили центр Петербурга перед "Алыми парусами"

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Алые паруса в Санкт-Петербурге 25 июня 2021: прямая онлайн-трансляция праздника

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