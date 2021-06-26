Петербуржцы играли в футбол на Невском проспекте в ночь "Алых парусов"

Петербуржцы устроили футбольный турнир на Невском проспекте Фото: принтскрин видео.

"Алые паруса" в Санкт-Петербурге прошли на ура. В ночь на 26 июня в городе царила дружеская атмосфера. Несколько петербуржцев устроили даже футбольный турнир прямо на проезжей части Невского проспекта. Посмотреть игру собралась толпа зрителей. Видео матча появилось в сети.

- Давай, давай, передавай, - кричали болельщики.

Игроки даже поставили мини ворота прямо напротив Казанского собора. Играли небольшими командами - три на три.

- Играют прямо как сборная России, - пошутил кто-то из смотрящих.

Несмотря на то, что ночью Невский проспект был закрыт для автомобилей и вся дорога была заполнена гуляющими, игроки быстро собрались и освободили дорогу, когда по проспекту с мигалками проехала машина скорой помощи, после чего продолжили игру.

Как закончился матч, не известно. Однако уличная игра подняла настроение гуляющим и создала атмосферу единства.

Смотреть видеосюжет Футбол на Невском проспекте ночью в "Алые паруса"

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