"Это ужас. Двойные стандарты": Запашный, Волочкова и другие звезды устроили скандал из-за "Алых парусов" в разгар пандемии в Петербурге

Звезды устроили скандал из-за столпотворения на "Алых парусах" в разгар пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Звезды устроили настоящий скандал в социальной сети, возмутившись проведению "Алых парусов" в Санкт-Петербурге несмотря на разгар пандемии. Первым высказался знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный. 26 июня 2021 года на его странице в Instagram появился гневный пост. Западный заявил, что его переполняет злость от увиденного - толпы выпускников, веселящихся на Дворцовой площади.

Праздник посетили более 45 тысяч выпускников Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- В буквальном смысле слова меня переполняет злость! Нельзя со всех федеральных каналов рассказывать о новой волне коронавируса, о новом рекорде заболеваемости, о новых штаммах этой болезни и о новых ограничениях для спасения жизней людей! Так как это же ваших рук дело - то, что сегодня ночью творилось в Санкт Петербурге, - высказался Запашный. - Это вы, чиновники, любыми способами, пытаетесь заставить людей вакцинироваться и тут же, вы же ,за бюджетные деньги проводите никому ненужные фестивали на площадях с многотысячной аудиторией.

Дрессировщик заявил, что подобный праздник - издевательство над здравым смыслом. Его тут же поддержали другие звезды. Андрей Разин заявил, что это настоящий ужас. Звезда балета Анастасия Волочкова и вовсе не смогла подобрать цензурных слов.

- Полностью поддерживаю, - добавила танцовщица к своему возмущению.

- Зла не хватает! Они хотят устроить переворот подобными действиями, - заявил шоу-мен Оскар Кучера.

-Дорогой! Ты прав. К великому сожалению вот она реальность. Грустно. Двойные стандарты, - поддержал Запашного музыкант Руслан Алехно.

Разумеется подростки забыли о том, что надо носить маски и соблюдать дистанцию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что праздник "Алые паруса" посетили более 45 тысяч выпускников. Но Смольный установил правила для бывших школьников - у всех на входе на Дворцовую площадь проверяли температуру, находиться на площади можно было только в масках, также всех разбили на секции, чтобы не создавать столпотворения. Однако не все выпускники соблюдали эти правила.

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