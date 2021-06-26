Романовская из Cream Soda без нижнего белья, Лобода - в эпатажном боди: Наряды звезд на празднике «Алые паруса»

На сцену Алых парусов вышли топовый артисты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Праздник выпускников "Алые паруса", прошедший в Петербурге в ночь с 25 на 26 июня, запомнился не только феноменальным уровнем технической подготовки и тотальным нарушением масочного режима, но еще и эпатажными нарядами звезд. Мы собрали самые горячие подробности и кадры.

Анна Романовская (Cream Soda)

Солистка "электронной" группы Cream Soda Анна Романовская запомнилась, пожалуй, самым эпатажным нарядом. Видимо, она решила наглядно показать вчерашним школьникам все прелести взрослой жизни - а потому в качестве сценического костюма выбрала нежно-розовый полупрозрачный комбинезон в обтяжку.

Во время выступления группы Cream Soda подростки не могли оторвать глаз от солистки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Образ довершили "летящая" юбка и... отсутствие бюстгальтера. Возможно, Анна Романовская понадеялась на то, что расстояние до танцующей публики окажется слишком велико. Но и не исключено, что это была просто провокация.

Светлана Лобода

Одна из самых востребованных певиц современности и хэдлайнер праздничного концерта Светлана Лобода, судя по всему, решила скидок на школьную аудиторию не делать. Перед молодежью она появилась в пестром боди, напоминающем то ли змеиную кожу (кстати, во время одной из песен Лободы на мультимедийных экранах по обе стороны сцены показывали огромных кобр), то ли вариацию на тему нарядов египетских фараонов.

Экстравагантная Светлана Лобода удивила зрителей костюмом с хвостом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отличительной же чертой облачения стало, фактически, отсутствие низа. Эффектно, но иногда такое дизайнерское решение приводило к, мягко говоря, странным кадрам - создавалось впечатление, что у Лободы сзади растет короткий пушистый хвостик.

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова (к слову, ее появление на сцене народ встретил особенно бурно) на "Алых парусах" примерила образ гламурной блондинки. Ничего сверхъестественного - просто розовая кофточка, время от времени задиравшаяся и приоткрывавшая живот, просто белые брюки - если бы не роскошная шуба с невообразимо длинными полами.

Нежный наряд нежной Дубцовой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как певица сумела в ней не просто провести свой сет, но и просто выжить в сковавшую Петербург аномальную жару - загадка.

NILETTO

Кумир молодежи NILETTO (он же Даниил Прытков) оказался и смел и скромен в одно и то же время. На сцене он появился в спортивном костюме - вот прямо классическом, с белыми полосами на брючинах. Впрочем, и сет NILETTO выдал под стать: энергичный, драйвовый, по-настоящему заводной.

Niletto блистал в красных трениках. Фото: Артем КИЛЬКИН

А в одной из песен спорт и вовсе оказался центральной темой: сцена на несколько минут превратилась в горнолыжный курорт, а подтанцовкой стали воздушные акробаты, одетые в горнолыжные костюмы. Так что все логично и гармонично - зачет!

Ваня Дмитриенко

Пятнадцатилетний исполнитель молодежных хитов представил стильный и смелый образ. Мешковатая толстовка с длинными рукавами (серьезно, нам одним жарко в Питере?), такие же штаны, кроссовки словно на несколько размеров больше, чем нужно, и в довершении всего этого - настоящий хаос на голове.

Ваня Дмитриенко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ярко, модно, а в сочетании с простыми, но очень позитивными песнями - так и вовсе отлично. Немудрено, что публика и самого Ваню и его "прикид" приняла на отлично.

Также на сцене «Алых парусов» в этот вечер выступили Анита Цой, Ирина Дубцова, Jony.

Элегантная Анита Цой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Jony и его «Комета» просто сводили девчонок с ума. Фото: Артем КИЛЬКИН

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