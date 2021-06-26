Умер Павел Воробьев, депутат ЗакСа Ленобласти / Фото: ЗакС ЛО

В субботу, 26 июня 2021 года, стало известно о том, что умер Павел Воробьев, депутат Законодательного собрания Ленинградской области. О его скоропостижной смерти на 58-м году жизни сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

- Не стало замечательного, искреннего, доброго человека — нашего товарища, коллеги, друга — депутата Законодательного собрания Ленинградской области Павла Викторовича Воробьева. Человек разносторонний — ученый-экономист, общественный деятель, политик — Павел Викторович пользовался в Ленинградской области, в Выборгском районе огромным уважением, - сообщил Дрозденко.

Свои соболезнования в связи с кончиной депутата выразило все правительство и Законодательное собрание Ленинградской области.

Павел Викторович родился в Ленинграде, окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета им Жданова в 1987 году. После этого вплоть до 2010 года работал в СПбГУ на экономическом факультете. Одновременно с преподавательской и научной работой занимался предпринимательской деятельностью социальной направленности, возглавлял объединение детских оздоровительных лагерей в Ленобласти. Также основал и возглавлял Ленинградский региональный благотворительный фонд "Карельский перешеек".

За свои труды был награжден медалью "За трудовое отличие".

О причине смерти и месте прощания будет сообщено позже.

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