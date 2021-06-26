Обнаженная девушка устроила эротические танцы под ливнем в Санкт-Петербурге

Обнаженная петербурженка устроила эротические танцы под ливнем
Фото: принтскрин видео.
Долгожданный ливень, обрушившийся на Санкт-Петербург в ночь на 26 июня, когда в городе проходили "Алые паруса", очень обрадовал горожан. Некоторых даже перевозбудил. Одну девушку - через чур. Петербурженка скинула с себя всю одежду, оставив лишь босоножки, и устроила эротические танцы под дождем. В качестве шеста она использовала столб с дорожным знаком. Прохожие были в изумлении и восторге от увиденного и сняли танец на видео.
- Вместе с дождём спустилась с небес богиня, - прокомментировали видео петербуржцы.
Девушка словно "плыла" под дождем и раздавала проезжающим автомобилистам воздушные поцелуи. За кадром слышно, как смеются люди. Комментаторы в социальной сети предположили, что танец был исполнен на спор.
Некоторые все же осудили девушку, решив, что танец, ничто иное, как пьяные "выкрутасы".
- Может и трезвая. Просто настроение такое... романтическое. Главное, что без последствий. Не приставал никто, и в полицию не забрали, - заступились за танцующие петербурженки.
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