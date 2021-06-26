Обнаженная девушка устроила эротические танцы под ливнем в Санкт-Петербурге

Обнаженная петербурженка устроила эротические танцы под ливнем Фото: принтскрин видео.

Долгожданный ливень, обрушившийся на Санкт-Петербург в ночь на 26 июня, когда в городе проходили "Алые паруса", очень обрадовал горожан. Некоторых даже перевозбудил. Одну девушку - через чур. Петербурженка скинула с себя всю одежду, оставив лишь босоножки, и устроила эротические танцы под дождем. В качестве шеста она использовала столб с дорожным знаком. Прохожие были в изумлении и восторге от увиденного и сняли танец на видео.

- Вместе с дождём спустилась с небес богиня, - прокомментировали видео петербуржцы.

Девушка словно "плыла" под дождем и раздавала проезжающим автомобилистам воздушные поцелуи. За кадром слышно, как смеются люди. Комментаторы в социальной сети предположили, что танец был исполнен на спор.

Некоторые все же осудили девушку, решив, что танец, ничто иное, как пьяные "выкрутасы".

- Может и трезвая. Просто настроение такое... романтическое. Главное, что без последствий. Не приставал никто, и в полицию не забрали, - заступились за танцующие петербурженки.

Смотреть видеосюжет Девушка устроила эротические танцы "с шестом" под ливнем в Петербурге

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