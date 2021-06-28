В Общественной палате Ленобласти обсудили, как превратить отходы в топливо

Юрий Шевчук отметил, что современные технологии позволяют избавиться от свалок и полигонов. Фото: Пресс-служба Общественной палаты Ленинградской области.

Заседание комиссии по охране окружающей среды и обращению с отходами производства и потребления прошло в Общественной палате Ленинградской области 24 июня. Председатель Юрий Шевчук обозначил повестку дня: возможности полной переработки коммунальных отходов с получением товарного продукта.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУСОРА

- Ленобласть берет курс на полную переработку отходов. Как сообщал губернатор Александр Дрозденко, в регионе скоро не останется ни свалок, ни полигонов. Многие говорили, что это невозможно, а если возможно, то сложно и дорого. Однако мы можем переработать весь мусор, современные технологии это позволяют, - резюмировал Юрий Шевчук.

Эксперты также уверяют, что в регионе возможно перерабатывать мусор на 100 процентов и превращать его в топливо, вырабатывать газ, делать удобрения и камни. Участники заседания обсудили перспективы развития технологии переработки отходов, единую технологическую схему переработки ТКО (твердые коммунальные отходы), а также методы утилизации отходов и литификацию реакторного осадка.

Генеральный директор «Единого регионального оператора» Дмитрий Климчук подчеркнул: чем общество состоятельнее, тем больше внимания оно уделяет обращению с отходами.

- Вот вроде Россия по уровню доходов выше среднего в мире. А по переработке отходов - на уровне самых бедных отстающих стран, - говорит Дмитрий Климчук.

Эксперт заявил: чтобы работать с отходами правильно и профессионально, нужны исходные данные о них. Тогда эти данные сможет обрабатывать профессиональное сообщество, научные институты и затем предлагать новые решения.

Дмитрий Климчук предлагает сушить отходы в цементных печах. Так влажность органических отходов может понизиться с 60-70 процентов до 20, а топливо, по его словам, можно высушить до 25 процентов.

«САУНА» ДЛЯ РЕЗИНЫ И ПЛАСТИКА

Генеральный директор ООО «ТЭК» Юрий Шубянкин рассказал о технологиях и оборудовании для утилизации углеродосодержащих отходов. Он представил метод пиролиза, то есть процесса разложения органических соединений под действием высоких температур при отсутствии кислорода. Под воздействием пара реактор нагревают до температуры 600-950 градусов. После такой «сауны» отходы не представляют опасности. Таким способом можно утилизировать нефтесодержащие продукты, картон, резину, пластик, дерево, ткань и еще много чего.

- По итогу утилизации 75 процентов - это углерод, а все остальное - зола. Ей присвоен IV класс опасности. из-за того что в составе есть незначительное количество йода, - поясняет Шубянкин.

Также исполнительный директор ООО «Экотех» Андрей Пекурин рассказал о технологии переработки фильтрата Эколит-КАМК. Спикер сообщил, что предлагаемый способ обработки многокомпонентных жидких отходов, непригодных к прямой утилизации (фильтрат, сильно пахнущие жидкие стоки и др.), позволяет получить смесь для создания промежуточных изолирующих слоев и отсыпки дорожных оснований в виде гранул.

Если наработки ученых войдут в нашу жизнь, в Ленобласти и соседнем Петербурге вскоре не останется вредных для экологии свалок и полигонов.