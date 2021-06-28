"Я не боялся смерти, просто побежал спасать": 17-летнего петербуржца наградили за спасение мальчика, провалившегося под лед

В Петербурге наградили подростка, спасшего тонущего мальчика / Фото: Комитет по образованию

В Санкт-Петербурге знаком отличия губернатор города "За доблесть и спасение" наградили 17-летнего подростка за спасение мальчика, провалившегося под лед. Торжественная церемония состоялась 28 июня 2021 года в Колледже водных ресурсов, где учится юный герой Александр Струнов.

Все произошло еще в конце марта. Александр вместе с мамой выгуливал собаку в районе Усть-Ижоры, когда услышал голос женщины, зовущей на помощь. В реке тонули два мальчика.Саша не раздумывая бросился к детям. Одному из них удалось выбраться на берег, а второй провалился по горло и продолжал тонуть.

- Не было ни всплеска, ни суеты, но я видел, что он тонет, - рассказал Александр.

Мама Саши кинула ему поводок, чтобы вытащить тонущего ребенка. Парень пробежал по льду около 10 метров, а когда услышал под ногами хруст, встал на четвереньки и начал ползти. Добравшись до мальчика, Саша бросил ему поводок. Когда подросток начал вытаскивать ребенка, лед под ним проломился и он тоже оказался в воде. Парень не растерялся, доплыл до того места, где лед потолще, продолжая тянусь за собой мальчишку.

Саша считает, что на его месте любой просился бы на помощь человеку / Фото: Комитет по образованию

- У меня не было времени раздумывать, я не боялся смерти, просто побежал спасать, - рассказал Александр. – Думаю, на моем месте так сделал бы каждый. Это и есть человечность. Давайте всегда оставаться людьми.

В это время к берегу подбежали еще двое мужчин с ватрушкой и машинным тросом. Спустя 30 минут оба сумели успешно выбраться на сушу.

Вручая награду, председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская, обратилась к Светлане Аркадьевне, маме Александра.

- Спасибо Вам за воспитание сына – настоящего мужчины, помощника, надежного человека!

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