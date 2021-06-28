Путешествие к царь-ванне со SKODA «Авто Премиум». Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Всего лишь в 30 с небольшим километрах от Петербурга, в знаменитом Царском селе, каждый уголок которого исхожен туристами, есть совсем нетуристическое место – Баболовский дворец, вернее его руины, на берегу реки Кузьминки. Именно там, в тени старого сада, среди развалин небольшого загородного дворца, больше похожего на рыцарский замок, и хранится одно из чудес света – гранитная царь-ванна водоизмещением 2000 ведер воды (около 25 куб.м). По официальной версии ванну сделали по заказу инженера А.А.Бетанкура по распоряжению Александра I. Гранитного исполина невероятных размеров изготовил петербургский мастер каменных дел Самсон Суханов в 1818 году. Но как доставили ванну во дворец, до сих пор остается загадкой. Дороги в эти места не было, да и сейчас транспортировать такой груз – сложная задача. Говорят, именно это стало причиной того, что ванна сохранилась в целости до сих пор, ведь ее безуспешно пытались вывезти даже во время Второй мировой войны.

Исполинская ванна весит примерно 48 тонн и искусно вытесана из цельного куска гранита, что само по себе также невероятно.

А путь до этого чуда света займет у вас всего 40 минут по трассе E95/Р-23. И если вы отправитесь в путешествие на ŠKODA KODIAQ, первом семейном внедорожнике марки, то на поездку вы истратите лишь несколько литров бензина, или дизельного топлива. Расход топлива у этой модели на трассе от 5,7 до 7,5 л бензина, или 5,7 до 6,9 л дизеля на 100 км пути.

ŠKODA KODIAQ — модель, воплощающая философию марки, и сочетающая в себе великолепный дизайн и исключительный уровень комфорта для водителя и пассажиров.

Маршрут будет несложно проложить с помощью навигационной системы Columbus с функцией трёхмерного отображения карт, оснащенной удобным сенсорным дисплеем с диагональю 9,2 дюйма и разнообразными функциями, в том числе Bluetooth, SmartLink+ и Wi-Fi. Отличное звучание обеспечивают восемь динамиков: по четыре спереди и сзади.

А главное – со ŠKODA KODIAQ не соскучишься. Это настоящий четырёхколёсный «гаджет», вмещающий в себя последние решения из области электроники и прогрессивные IT-решения. Благодаря системе SmartLink+ (с поддержкой MirrorLink®, Apple CarPlay и Android Auto) вы с легкостью сможете синхронизировать данные со своего смартфона с системой автомобиля, и безопасно пользоваться телефоном во время движения. Ваши дети точно не заскучают в пути.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

В этом умном внедорожнике могут присутствовать 24 электронных помощника водителю, среди которых даже ассистент движения с прицепом, если вдруг вы планируете все свое везти с собой, и доступны 30 фирменных решений Simply Clever! Автомобиль получил 5 звезд по всем итогам краш-тестов EuroNCAP и укомплектован 9 подушками безопасности для максимальной заботы о пассажирах и водителе.

Подробнее узнать об этом автомобиле и других автомобилях модельной линейки ŠKODA можно на официальном сайте «Авто Премиума» по ссылке: www.skoda-ap.ru.

Кроме того, на любом автомобиле можно совершить тестовую поездку, в том числе и с семьей, записавшись на тест-драйв на этом же сайте.

И если ŠKODA – это ваш выбор, автомобиль станет для вас и вашей семьи вашим собственным чудом и спутником во всех ближних и дальних путешествиях.

Ознакомиться с автомобилями в наличии и забронировать свой автомобиль можно на автомобильной витрине по адресу: www.spb.skoda-ap.ru.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер Северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.