Параспортсмен из Санкт-Петербурга не может поехать на соревнования из-за дорогих протезов рук

Триатлоном Владимир увлекся пять лет назад. Фото: предоставлено героем публикации

«Потерял руки, но не смысл жизни» - так говорит о себе 57-летний петербуржец Владимир Рябоконь. Из-за дорогостоящих протезов рук, на которые нужно 6 миллионов рублей, профессиональный параспортсмен может лишиться шанса попасть на соревнования по триатлону.

Владимир родом из Магнитогорска. Детство посвятил спорту: боксу, академической гребле, легкой атлетике, биатлону. Однако незадолго до 25-летия на заводе, где Владимир трудился рабочим, произошла беда.

Новые протезы нужны Владимиру, чтобы продолжить готовиться к соревнованиям. Фото: предоставлено героем публикации.

- Понадобилось переключить кабель, но он оказался под напряжением - работники из предыдущей смены не обесточили. Меня поразил удар током 6 тысяч вольт. Восемь дней находился между жизнью и смертью. Выжил, но обе руки по самые плечи ампутировали, - вспоминает спортсмен.

Жить не хотелось, но сила воли помогла идти вперед. В 38 лет Владимир встретил любовь - Гульнару. Теперь жена помогает ему готовить инвентарь к соревнованиям.

Но подстроить велосипед под себя помогли знакомые веломастер и протезист, которые разработали уникальную конструкцию с протезными насадками. Фото: предоставлено героем публикации.

Кстати, триатлон появился в жизни петербуржца лишь 5 лет назад. С тех пор спортсмен два раза был чемпионом России по триатлону, а в 2018-м в Испании стал чемпионом Европы на «полужелезной» дистанции со временем 4 часа 32 минуты. Хотя в транзитных зонах для Владимира предусмотрена помощь хендлера - человека, который помогает надеть протезы, шлем, очки и велосипедные ботинки, - этапы спортсмен проходит самостоятельно на одном дыхании: плавает вольным стилем и ездит с помощью приспособлений на обычном велосипеде на скорости до 50 километров в час.

Супруга Гульнара помогает Владимиру тренироваться. Фото: предоставлено героем публикации

Много лет Владимир добивается того, чтобы ему выдали качественные протезы по соцстраховке. 10 лет назад завод, где Владимир получил травму, купил ему итальянские протезы в счет компенсации от государства (законы того времени это позволяли). Теперь чиновники присылают лишь отписки: мол, в России нужные спортсмену руки сделать не могут.

Срок службы механических рук вышел уже как 3 года, а перейти на менее современные аналоги спортсмен не может: отказаться от них - значит сдаться. Вот почему последние 5 лет Владимир складывает каждую копейку на новые протезы.