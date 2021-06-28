SKODA ВАГНЕР: каждый пятый тест-драйв – семейный. Фото предоставлено дилерским центром ВАГНЕР Пулково.

Статистика подтверждает: каждый пятый тест-драйв в ŠKODA ВАГНЕР – семейный. Во многом благодаря программе ŠKODA FAMILY, которую поддерживают все дилерские центры ВАГНЕР.

Семейный тест-драйв новой ŠKODA – это уникальное событие, на котором будет интересно взрослым, детям и даже домашним животным. В тест-драйве можно опробовать не только новый автомобиль, но и все аксессуары, необходимые в семейных поездках. На выбор предлагается три варианта детских кресел из прочных и безопасных материалов: для детей до трех лет (0-13 кг), от трех до пяти лет (9-18 кг) и старше пяти лет (15-36 кг). Для перевозки питомцев подойдет специальное оборудование ŠKODA – ремни безопасности для собак и многое другое.

Автомобили тест-драйва также оснащены термоэлектрическим холодильником, боксом для лыж, сеткой для багажника и многими другими. Это позволяет покупателям ВАГНЕР сделать выбор для безопасного и спокойного автомобильного путешествия с семьей.

Помимо семейного тест-драйва, в дилерских центрах оборудована семейная зона ŠKODA FAMILY, где можно удобно расположиться и задать все вопросы персональному менеджеру. В каждом автосалоне есть детский уголок, где маленькие гости найдут себе занятие по вкусу: здесь телевизор с мультфильмами и программами для малышей, книги, игрушки, раскраски и мольберт. Для соблюдения норм санитарной безопасности принадлежности для рисования выдаются каждому ребенку в индивидуальной упаковке. Стульчики для кормления можно найти в кафе дилерских центров.

Философия ŠKODA FAMILY нашла отражение и в дизайне дилерских центров ВАГНЕР. Шоурумы оформлены в стиле Family Lifestyle, поэтому посетители имеют возможность прочувствовать атмосферу добра и семейного тепла и выбрать новую ŠKODA, которая понравится всем.

СПРАВКА

ŠKODA ВАГНЕР – официальный дилер эксклюзивной линейки ŠKODA. Модели представлены в трех автосалонах сети – ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А).