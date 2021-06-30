Новое и экологически безопасное: Как устроено производство авиадвигателей на современной площадке завода ОДК-Климов. Фото: Михаил КИРЕЕВ.

В «ОДК-Климов» конструируют и собирают двигатели для самолетов и вертолетов. Например, двигатель, который устанавливают на легендарный истребитель МиГ, разработан именно здесь, здесь же серийно выпускаются самые массовые вертолетные двигатели семейства ВК-2500. Шесть лет назад предприятие перевели на окраину города, построив современные корпуса с соблюдением всех природоохранных требований.

Производственные цеха и испытательные стенды имеют очистные сооружения и системы шумоглушения и дымоудаления. А благодаря разитию цифровых технолгий некоторые этапы испытания двигателей сегодня проходят без использования стендовой базы, но с применением цифровых двойников.

Сборочный цех «ОДК-Климов», где собираются серийные авиационные двигатели. Фото: Михаил КИРЕЕВ.

О проектах, реализуемых АО «ОДК-Климов» в области охраны окружающей среды, главе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денису Беляеву рассказали исполнительный директор предприятия Александр Ватагин и директор по капитальному строительству, эксплуатации и реконструкции испытательной стендовой базы Сергей Надточий.

Первым объектом, который посетил Денис Беляев, стал современный корпус гальванопокрытий. Здесь обрабатывают детали, чтобы придать им новые качества, в том числе большую прочность. В цехе установлены специальные очистные сооружения для гальванических стоков. После очистки здесь вода проходит далее на очистные сооружения предприятия. Для очистки воздуха цех оснащен аспирационными установками, которые устраняют вредные примеси.

Производственный корпус, где изготавливаются детали авиационных двигателей. Фото: Михаил КИРЕЕВ.

Для очистки выбросов от загрязняющих веществ на территории АО «ОДК-Климов» работает 16 газоочистных установок. Для временного накопления отходов на производственной площадке предприятия предусмотрены специально оборудованные места. Накопленные отходы передаются для обезвреживания и утилизации в специализированные лицензированные организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Следующим объектом осмотра стали локальные канализационные очистные сооружения, введенные в эксплуатацию с 2020 году. Здесь стоят современные системы, которые доочищают воду непосредственно перед сбросом в городскую канализацию. На всех этапах происходит контроль качества очистки, поэтому на городские очистные сооружения поступает вода, соответствующая всем нормативам.

Председатель Комитета также посетил просторные светлые цеха, где изготавливают отдельные детали и узлы, собирают авиационные двигатели. Конструкторское бюро и производственная база расположены в непосредственной близости друг от друга, изобретатели имеют возможность сразу воплощать в жизнь свои идеи и испытывать их на практике. Кстати, 1 июля ОКБ предприятия отмечает свое 75-летие. Оно было создано в Ленинграде в 1946 году по приказу Минавиапрома. Возглавил новое ОКБ известный конструктор авиадвигателей Владимир Яковлевич Климов.

Денис Беляев посетил корпус гальванопокрытий и ознакомился с работой очистных сооружений. главное: В девяти современных корпусах «ОДК-Климов» разместились конструкторское бюро, производственные цеха и испытательные стенды. Фото: Михаил КИРЕЕВ.

Сегодня конструкторы «ОДК-Климов» ведут работу над несколькими новыми двигателями. В частности, занимаются разработкой двигателя, который будет потреблять меньше топлива и, соответственно, выбрасывать меньше вредных веществ в атмосферу. Речь идет о гибридной силовой установке (ГСУ). Это комбинация поршневого и газотурбинного двигателя, электрического двигателя и аккумуляторных батарей. Гибридный двигатель позволит использовать электромотор для выполнения работы, где не требуется большая мощность, и переключаться на газотурбинный, когда это необходимо. Гибридные силовые установки считаются перспективными для авиации. При правильной организации процессов производства, эксплуатации и утилизации такие силовые установки обеспечат минимальное воздействие на окружающую среду.

- Мы постоянно совершенствуем свою производственную деятельность, в том числе в отношении снижения негативного воздействия на окружающую среду. Объемы производства растут, в связи с чем требуется усиление уже имеющихся мер, выработка и внедрение новых решений. Важную роль в реализации природоохранных мероприятий имеет конструктивное взаимодействие с администрацией Санкт-Петербурга, — отметил Александр Ватагин.

По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в области обеспечения экологической безопасности, совместном решении поставленных задач и разработке предупреждающих действий.

- Завод системно подходит к решению вопросов, связанных с защитой окружающей среды. Очень важно, чтобы наши промышленные предприятия не просто соответствовали экологическим стандартам, а сами проявляли различные инициативы, связанные с защитой окружающей среды и оздоровлением природы», - подчеркнул Денис Беляев.