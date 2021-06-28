Очевидное невероятное: официально в России нет родников

Участники семинара, организованного общественной экологической организацией «Друзья Балтики», обсудили проблемы качества природных вод Санкт-Петербурга и Ленинградской области и возможности их решения. Фото: АНЭО «Друзья Балтики».

Несмотря на то, что занести родники в государственный реестр водных объектов не представляется никакой возможности, и никто не контролирует их состояние, множество источников на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области снабжают местных жителей питьевой водой.

На семинаре «Качество природных вод Санкт-Петербурга и Ленинградской области: проблемы и решения» представители власти, общественные организации, экологи и активисты обсудили сложившуюся ситуацию.

- Участвуйте в развитии своих территорий, это очень важно. Сейчас люди начинают выбирать между возможностью потреблять уже готовое, например, отправившись отдыхать заграницу, и возможностью сделать что-то самим на месте, — поприветствовал участников семинара Юрий Шевчук, председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области. - Я рад видеть людей, которые решили сделать что-то здесь, на своей Родине, сделать так, чтоб было лучше, несмотря на трудности.

Спикеров и гостей поприветствовал председатель Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Юрий Шевчук. Фото: АНЭО «Друзья Балтики».

История с изучением родников Ленинградской области началась четыре года назад. «Комсомольская правда» совместно с сообществом блогеров запустили социальный проект «Родники Ленинградской области». АО « Северо-Западное ПГО» («Росгеология») приняло участие в проекте в качестве эксперта.

- Изначально карта родников Ленобласти была задумана как информационный, туристический путеводитель, — говорит Ирина Чернявская, советник директора по связям с общественностью холдинга «Росгеология». - Жители сами наносили на карту родники, которыми они пользуются, и команда проекта выезжала их проверять. Мы включились в проект, чтобы снять мифическую завесу с родников. Родник в нашем подсознании святой, чистый, но это далеко не так.

- Было обследовано 259 родников. От 30 до 60% из них по районам Ленобласти не отвечают нормам питьевого водоснабжения. Наиболее часто не соответствует нормам жесткость, Ph, цветность, мутность, железо. Обычно это имеет природный характер. Но тревогу вызывает превышение нитратов и микробиологических показателей, — рассказывает Григорий Воронюк, главный гидрогеолог АО «Северо-Западное ПГО».

Карта со всеми родниками и результатами обследований доступна на сайте ИД «Комсомольская правда», и ее легко найти по запросу «Родники Ленинградской области». Также исследования водных объектов Ленинградской области публикуются на сайте «Друзей Балтики».

Участники семинара подняли важный вопрос о статусе родников и отсутствии контроля качества питьевой родниковой воды. Фото: АНЭО «Друзья Балтики».

В последний год «Росгеология» и «Друзья Балтики» объединили усилия и продолжили начатую работу в рамках проекта «Чистые родники — здоровая Балтика», поддержанном Фондом президентских грантов, благодаря чему вывели проблему на новый уровень.

- Мы занимаемся обследованием родников, выявлением источников загрязнения, ведем диалог с органами власти о совершенствовании законодательства, - говорит Елена Гретчина, руководитель проектов АЭНО «Друзья Балтики».

По итогам четырехлетнего исследования, проводимого АО « Северо-Западное ПГО», а также более чем двадцатилетнего опыта изучения водных объектов «Друзей Балтики», было выбрано 30 социально значимых родников, воду из которых люди активно используют для питья. Эти родники регулярно обследуются летом и осенью. В 4 из них выявлено загрязнение нитратами, в 2 – микробиологическое – это показатели антропогенного воздействия. В 9 – несоответствие нормы по рН, общей жесткости, минерализации, содержанию железа – показатели изменяющихся природных факторов.

- Исследования подтвердили изменчивость состава родниковых вод. Девять родников соответствуют нормам, девять постоянно не соответствуют, остальные периодами, — комментирует Григорий Воронюк, главный гидрогеолог АО «Северо-Западное ПГО».

Родники одновременно используются населением как питьевые, и являются важными объектами водосборов – питают и наполняют реки, болота, озера. Качество воды постоянно меняется, влияют как природные факторы, так и деятельность человека, поэтому надо регулярно следить за качеством воды. Но к сожалению родники не входят в водный реестр, и контролем качества воды официально не занимаются.

- Мы по собственной инициативе наблюдаем за 16 водными объектами Ломоносовского района. Это 8 родников и 8 поверхностных водных объектов. На основании исследований, проводимых с 1998 года, мы можем сказать, что количество нитратов снижается, потому что сельское хозяйство практически «умерло», но мы видим значительное увеличение бактериального загрязнения. И наблюдается это в местах массовой частной, индивидуальной застройки, где сточные воды никак не контролируются, — делится опытом Инна Маринкина, ведущий специалист сектора природопользования Администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

По инициативе Администрации Ломоносовского района ведётся мониторинг качества воды в восьми родниках по 16 химическим и 3 микробиологическим показателям 1 раз в год. Такая возможность для муниципалитетов заложена в бюджетном кодексе по статье сохранения водных ресурсов. Помимо этого, администрация, местные жители и предприятия проводят благоустройство родников. Инна Маринкина подчеркнула важность учёта родников и выведения контроля их качества на федеральный уровень.

Ирина Чернявская, советник директора по связям с общественностью холдинга «Росгеология», рассказала, что часть родников Ленобласти, которыми жители пользуются постоянно, не соответствуют нормативам качества питьевой воды. Фото: АНЭО «Друзья Балтики».

- Пока исследование родников и информирование через интернет-сайт — это общественная инициатива, но она до поры до времени. Когда она закончится, люди продолжат пить непригодную воду. Мы пытаемся донести до властей, что родники, которые являются постоянным источником водоснабжения, должны быть учтены и контролироваться Роспотребнадзором, — говорит Ирина Чернявская. — Я сама была свидетелем того, как к одному из родников, в котором вода грязная, подъехала цистерна и стала наполняться, а на цистерне написано «Заказывайте родниковую воду по телефону …».

В общественных исследованиях водных объектов, общественные наблюдатели выявляют взаимосвязи загрязнения родников и рек Ленинградской области. Родники, как выходы неглубоко залегающих подземных вод, сильно подвержены антропогенному воздействию, любое загрязнение легко просачивается и накапливается в родниковой воде. Например, если вблизи родника находится несанкционированная свалка мусора, дачные туалеты с выгребными ямами, происходит сброс сточных вод из частных домов, хранится навоз или существует ферма, вода становится непригодной для питья, а также загрязняет реку или озеро, которое этот родник питает.

Наличие осадков, сезонность также влияет на характеристики родниковой воды. Родники определены как поверхностные водные объекты, но если они каптированы (то есть имеют трубу), то относятся к подземным водным объектам. Формально, сведения о них, как о водных объектах, Росгидромет или Роснедра должны передавать ФАВР для внесения в водный реестр, чтобы в дальнейшем подвергать их регулярному мониторингу. По факту ведомства практически не занимаются родниками, и качество воды не контролируется. Люди не знают, что за воду они пьют. Родников тысячи в каждом регионе и невозможно учесть их все. Но всегда есть экологически, исторически, социально значимые родники.

Участники семинара сделали вывод, что должно быть определено понятие родников особой социальной и природной значимости, чтобы такие родники, согласно Постановлению Правительства РФ № 253 от 28.10.2007 и Положению № 219 от 10.04.2007, беспрепятственно вносились в водный реестр и государственную наблюдательную сеть Росгидромета и Роснедр и в перечень источников нецентрализованного водоснабжения, обследуемых Роспотребнадзором.