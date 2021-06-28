В Петербурге 18 малышей выпали из окон с начала лета

Москитная сетка - главный враг детей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С начало жаркой поры в Петербурге из окон выпали 18 детей. Еще 20 мальчиков и девочек потерялись за последний месяц. Двое несовершеннолетних погибли в пожарах, еще у 10 - ожоги. Каждый из этих трагических случаев могли предотвратить родители.

- 78 процентов мам и пап признаются, что не уследили за ребенком или не объяснили ему прописные истины, - поясняет главный внештатный детский травматолог-ортопед Комитета по здравоохранению Алексей Баиндурашвили. - Дети получают травмы по нескольким причинам. В основном, это ДТП, бытовой и спортивный травматизмы.

НА ДОРОГАХ

В авариях с участием детей часто фигурируют самокаты и велосипеды.

- Дети, которые попадают в аварии, и их родители почти всегда винят водителей. Они якобы несутся с безумной скоростью и не смотрят по сторонам. Но в реальности чаще оказываются виноваты именно самокатчики и велосипедисты, - высказался старший инспектор пятого отдела управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Заставский.

За минувшие выходные в городе зафиксировали 774 ДТП. Травмы получил 41 человек, в том числе 5 детей. В соседней Ленинградской области произошло 227 аварий, одного пострадавшего ребенка не удалось спасти.

ДОМА

Дома ребенок может обжечься, пораниться, сломать себе что-нибудь и даже выпасть из окна. По словам начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Петра Смирнова, все 12 пострадавших в пожарах в этом году детей баловались с огнем.

Но именно москитная сетка - главный враг детей. Она опасна тем, что создает иллюзию безопасности, такой вот печальный каламбур.

- В одну только детскую больницу № 5 с травмами поступили 1334 ребенка, из которых 10 выпали из окна, а 29 - пострадали в ДТП, - сообщает заведующий центральным приемным отделением больницы имени Филатова Никита Торопчин.

ЗА ГОРОДОМ

Таит опасность и загородный отдых с детьми. Ребенок может не только получить тепловой или солнечный удар, но и съесть неизвестную ему ягоду или гриб, а также перепутать с водой средство для розжига.

- 484 человека проступили в нашу больницу с отравлениями. Летом дети до трех лет травятся средством для розжига, которые взрослые бросают где попало, - резюмировал Никита Торопчин.

Также детям опасно находится без присмотра рядом с водой. Начальник центра ГИМС МЧС России по Петербургу Александр Радько напомнил, что за лето уже утонуло 18 человек.

- В основном в воде погибают взрослые. Но, к сожалению, в этом месяце в Ломоносовском районе утонула девочка девяти лет, - говорит Александр Радько.

Инструктор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Екатерина Власова добавила, что в июне к ним поступило 20 заявок на поиск мальчиков и девочек до двенадцати лет. В их рюкзачках не было самых нужных вещей - воды, свистка, теплой одежды, мобильника. Немногие из потеряшек знали, что нужно не паниковать и спокойно ждать помощи.