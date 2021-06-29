Намывные заблуждения размыты. Фото предоставлено «Группой ЛСР».

Обсуждаемый вопрос вызывает большой общественный резонанс. Напомним, недавно в ряде СМИ пронеслась информация, что намыв оставшегося, последнего по утвержденному градплану, северного участка грозит чуть ли не катастрофическими наводнениями в историческом центре Северной столицы. Уважаемые специалисты по гидро- и метеотехнологиям собрались на онлайн-конференцию, чтобы с научной точки зрения пролить свет на такую пугающую перспективу.

В совещании приняли участие доктор технических наук, директор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Галина Козинец, заместитель генерального директора по эксплуатации Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга Минстроя России Игорь Полищук и начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов. Эксперты пришли к единому мнению: так называемый Северный намыв в виду своей малой площади (всего 0,61% от зеркала Невской губы) не может оказать критического влияния на мощность потенциальных подтоплений. При этом было заявлено, что существенность наводнений может влиять целая группа факторов. Какие именно из них и в каком объеме являются решающими на данный момент не известно — нужно проводить серьезные исследования, если город планирует одобрять еще какие-либо намывные проекты в Финском заливе.

- Мы не хотим пугать петербуржцев и говорить, что Комплекс защитных сооружений перестанет выполнять свою функцию, – подчеркнул в ходе дискуссии Игорь Полищук. - Беда в том, что мы даже предположить сейчас не можем, какое влияние глобальное потепление и множество иных факторов повлияют на возможность подтоплений в будущем. Нет исследований. Нужно строить математическую модель в 3D, которая ответит на все эти вопросы. А говорить о том, что 160 гектаров, которые сейчас планируют намыть на севере Васильевского острова, являются последней каплей… Конечно, нет!

– У нашего института есть все, что необходимо, для разработки математической модели, которая сможет на годы вперед прогнозировать вероятность серьезных наводнений в городе, - поддержала эксперта Галина Козинец. - Город должен понимать, что он навсегда защищен от наводнений! Тем более что именно у нас в политехе есть суперсовременный и супермощный компьютерный центр, который может решать глобальные задачи. Да, в мире есть примеры намывных территорий, которые успешно эксплуатируются. Но нужны деньги. За ними следует обратиться в правительство, это вопрос федерального уровня, даже не городских властей.

- Долгосрочное повышение средней температуры климатической системы Земли замедляет движение циклонов, в результате чего хорошая или плохая погода может надолго задерживается в одной географической точке, - подытожил представитель Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды главный синоптик Петербурга Александр Колесов. - При этом надо понимать, что мы дамбой защитим любое наводнение. У нее уровень 8 метров — никогда не придет такая волна. Поэтому речь может идти только об угрозе внутренних остаточных наводнений при закрытой дамбе и неблагоприятно направленных ветрах. Но в этой ситуации, если вдруг создадутся такие маловероятные климатические условия, когда придется держать дамбу закрытой более двух суток, то вне зависимости от намывов все равно будет наводнение. Здесь никуда не деться — природа!

Напомним, что права на создание и застройку северной части в прошлом году приобрела «Группа ЛСР». Компания занимается поднятием высотных отметок своими силами. До 2034 года на новой территории построят жилой комплекс. В нем запланированы три школы, четыре детских сада, намечены масштабные проекты по благоустройству и озеленению.