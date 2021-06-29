"Вышел на нас с ружьем": На пляже под Выборгом неизвестный выстрелил в собаку и угрожал ее хозяину

На пляже под Выборгом неизвестный выстрелил в собаку и угрожал ее хозяину расправой Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Неизвестный мужчина расстрелял домашнюю собаку и угрожал ее хозяину расправой. Дело произошло около 00:30 ночи на 29 июня 2021 года на Солдатском пляже в Выборгском районе Ленинградской области. 51-летний житель Выборга гулял со своим псом породы терьер. Собака побежала вперед, когда мужчина услышал выстрелы. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В тот момент на середине пути я услышал хлопок в тот же момент моя собака упала на землю и начала скулить, пыталась встать но не могла, - рассказал хозяин пса.

Мужчина услышал впереди шорох, пошел на звук и увидел мужчину, который вышел на меня с ружьем, похожим на "Сайгу".

- Он направил на меня ствол и при этом повторял: "Не подходи, а то выстрелю". Я остановился и дал ему уйти, - пояснил владелец пса.

После того, как вооруженный незнакомец ушел, мужчина вернулся к тому месту, где лежала собака. Однако пса уже не было. Где сейчас животное, он не знает.

Мужчина позвонил в полицию, сообщил, что его собаку убили, а также поговорил с людьми, которые были в тот момент на пляже. Они тоже слышали выстрелы, а также рассказали, что видели мужчину, который быстро сел в автомобиль "Митсубиси" и уехал.

На данный момент полиция разыскивает подозреваемого - 45-летнего ранее судимого жителя Выборга.

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