Человек погиб в лобовом ДТП с автобусом и грузовиком в Пушкине

Автобус и грузовик столкнулись в Пушкине. Фото: vk.com/pushkin_story

Смертельное ДТП произошло днем 29 июня на пересечении Сетевой и Автомобильной улиц, где лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус ПАЗ (маршрутка) и грузовик. О происшествии в соцсетях сообщают свидетели аварии.

- Перекресток Автомобильной и Сетевой. Снова маршрутка, есть труп, - пишут очевидцы в паблике «АВТО Пушкин».

На кадрах с места ДТП видно, что автобус вместе с грузовиком вынесло с дороги на тротуар. Рядом с ПАЗом лежит тело погибшего. Кто именно стал жертвой аварии, пока неизвестно, однако удар пришелся на водительскую часть автобуса.

Жертвой аварии стал один человек. Фото: vk.com/avtpushkin

На месте аварии работают спасатели и полиция. Число погибших и пострадавших уточняется. А жители Пушкина возмущаются как манерой езды маршрутчиков, так и тем, что на аварийном перекрестке до сих пор не установлен светофор.

- Почему-то не удивлен, 294-й маршрут носятся как безумные. Светофор же не судьба сразу поставить... Нафиг он нужен, промзона же... Смертельное ДТП. Пушкин, Автомобильная. Аварии КАЖДЫЙ ДЕНЬ! Нужен светофор!!!-пишут горожане в комментариях.

Отметим, что одновременно в Пушкине произошло еще одно серьезное ДТП. На Софийском бульваре прохожие заметили лежащего на дороге человека и машину у перехода на встречной полосе. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.