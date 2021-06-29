Ограничения движения в Санкт-Петербурге 2 июля 2021 из-за матча ЕВРО-2020: Какие улицы перекроют и где запрещена парковка

Ограничения движения в Санкт-Петербурге 2 июля 2021 из-за матча ЕВРО-2020 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по транспорту Северной столицы 29 июня 2021 года сообщил, что из-за размещения фан-зоны центр города будет перекрыт для машин до конца июля. 2 июля город принимает матч четверть финала Чемпионата Европы, поэтому рассказываем, какие будут ограничения движения в Санкт-Петербурге 2 июля 2021 из-за матча ЕВРО-2020. Большинство из них продлятся вплоть до 21 июля.

Закрыто движение транспорта:

С 00:00 2 июля до 00:00 11 июля будет закрыто движение по четной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Инженерной улицы и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста и по нечетной стороне от Чебоксарского до Конюшенной площади, по четной стороне набережной Мойки от Певческого моста до Конюшенного переулка и нечетной от Аптекарского переулка до набережной Лебяжьей канавки, четной стороне Большой Конюшенной улицы от Невского проспекта до Конюшенной площади и нечетной от Волынского переулка до Конюшенной площади, по Конюшенной площади, Царицынскому проезду, Конюшенному и Шведскому переулкам, Большому Конюшенному мосту, Дворцовой площади, проездам вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой, Певческому мосту, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки и проезду вдоль Марсова поля.

С 00:00 2 июля до 00:00 3 июля, с 00:00 6 июля до 00:00 7 июля, с 00:00 11 июля до 00:00 12 июля будет закрыт проезд по Кирпичному переулку от Малой Морской улицы до Большой Морской улицы, Большой Морской улице от Кирпичного переулка до Невского проспекта, нечетной стороне набережной Мойки от набережной Зимней канавки до Невского проспекта, Мошкову, Круглому и Аптекарскому переулкам, набережной Зимней канавки, Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мраморного переулка.

Также с 00:00 12 июля по 00:00 21 июля перекроют набережную канала Грибоедова вдоль дома 3 и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста, Дворцовой площади, проездам вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой, четной стороне Большой Конюшенной улицы от Шведского переулка до Конюшенной площади, Конюшенной площади и Царицынскому проезду.

Большинство ограничений введены из-за действия фан-зоны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одностороннее движение:

С 00:00 2 июля до 00:00 11 июля по Адмиралтейскому переулку в сторону Миллионной улицы к набережной Мойки, по четной стороне Мойки в направлении Волынского переулка к Невскому проспекту.

С 00:00 2 июля до 00:00 3 июля, с 00:00 6 июля до 00:00 7 июля и с 00:00 11 июля до 00:00 12 июля по набережной Зимней канавки в направлении от набережной Мойки к Миллионной улице, Мошкову переулку в направлении от Миллионной улицы к Дворцовой набережной, Кирпичному переулку в направлении от Большой Морской улицы к набережной Мойки.

Появится двустороннее движение:

С 0:00 2 июля до 00:00 11 июля — по Итальянской улице от набережной канала Грибоедова до дома 7 по Итальянской улице, проезду вдоль Марсова поля, четной стороне набережной Мойки от Волынского переулка до Певческого моста, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

С 0:00 2 июля до 00:00 21 июля — по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Ново-Конюшенного моста.

Многие запреты движения продлятся до 21 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Запрет парковки:

С 0:00 2 июля до 00:00 11 июля — в Волынском переулке, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до Конюшенной площади, Большой Конюшенной улице от Невского проспекта до Конюшенной площади, нечетной стороне набережной Мойки от Аптекарского переулка до Мошкова переулка и четной стороне от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль Марсова поля, Шведском и Мошковом переулках;

С 0:00 4 июля до 00:00 5 июля, с 0:00 8 июля до 00:00 10 июля — на Миллионной улице от Мраморного переулка до Аптекарского переулка.