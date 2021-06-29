Героиня проекта «Родные люди»: 20 лет одна слежу за целым хозяйством

Героиня проекта Наталья Евгеньевна Ипатова. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

В последнюю неделю июня мы провели завершающий выезд проекта. Вместе с блогерами и волонтерами команда «Комсомолки» отправилась в поселок Белоостров. Там нас ждала Наталья Евгеньевна Ипатова - одинокая бабушка, ребенок блокадного Ленинграда, которая после смерти мужа больше двадцати лет самостоятельно занимается хозяйством.

Наша героиня живет за городом круглый год: зимой сама чистит дорожки от снега, летом занимается огородом. Она давно привыкла к тому, что ее «рабочий» день начинается в шесть утра, а заканчивается временами заполночь. Поэтому, прочитав об историях других героев проекта, Наталья Евгеньевна написала в «Комсомольскую правду» и попросила о помощи.

Наша героиня родилась в Ленинграде в 1941 году. Через несколько месяцев после ее рождения отца забрали на фронт. Мама осталась одна с маленьким ребенкомна руках. А еще через полгода ей пришлось покинуть квартиру и буквально переехать жить на завод.

Одна из важных задач - избавить огород от сорняков. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

- Когда отец ушел на войну, мама жила в комнате в Автово. Однако вскоречерез Автово прошла линия фронта, имама переехала жить на работу, на завод имени Калинина, -вспоминает Наталья Евгеньевна. - Мама успевала не только работать, но и тушить ночью зажигалки. А уже в 43-м вернулся отец после тяжелого ранения.

Героиня проекта уверена, что смогла выжить только благодаря отцу. В те годы он получал сухпаек офицера, который отправлял домой. На этом пайке продержалась вся семья. Окончив школу, Наталья Евгеньевнапоступила в техникум. И после учебы решила устроиться на завод имени Калинина, где в итоге проработала 40 лет.

- На заводе Калинина работал мой папа, дедушка и прадедушка. Такая у нас вышла рабочая династия. Папа, кстати, получил этот дом от государства. А потом уже, после его смерти, я стала здесь жить с мужем, - рассказывает наша героиня.

Новые ограждения для ягодных кустарников. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

В годы развала СССР семье пришлось особенно тяжело. Работы не было, и рассчитывать приходилось только на еду, выращенную собственными силами на огороде. В 2000 году у Натальи Евгеньевны умер муж, и она осталась совсем одна.

- Конечно, здесь нелегко. Раньше всю тяжелую работу мы делили на двоих, а теперь все делаю сама. Мне повезло, что у меня хорошие отношения с соседями - они иногда помогали, а я взамен сидела с их детишками. Но в этом году они на дачу не приехали, и мне не у кого попросить помощи, - объясняет героиня проекта.

Подарок от компании «Максидом». Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Хозяйка дома смогла сама подготовиться к сезону посевов: вскопала огород, посадила овощи, но остальная работа по дому осталась невыполненной. Так, уже месяц некому наколоть дрова. Пока на улице хорошая погода, печь топить не надо, но уже в августе обещали похолодание, поэтому хозяйка беспокоится о тепле. Помощь нужна и в огороде: прополоть грядки, скосить траву на участке и смастерить небольшие ограждения для кустов малины и смородины, чтобы они не клонились к земле и не сломались от ветра.

Наталья Евгеньевна сама готовит удобрения для дачи. Она давно мечтала о собственном компостере, с которым было бы удобно работать, поэтому официальный партнер проекта, компания «Максидом», подарила ей специальную конструкцию, позволяющую доставать нижний слой перегноя, не разбирая весь компостер. Конструкцию легко можно собрать буквально за 15 минут и использовать при любых температурных условиях, даже зимой.

Продуктовый набор для героини проекта от сети магазинов «Магнит». Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Чтобы поддерживать здоровье на должном уровне, пожилые люди нуждаются в специальных медикаментах, поэтому официальный партнер проекта, компания «Биотэк», подарила нашей героине витаминно-минеральные комплексы, пищевые добавки и дезсредства. Последнее особенно актуально этим летом, ведь из-за возраста Наталья Евгеньевна в группе риска коронавирусной инфекции.

В силу возраста хозяйке дома уже тяжело самостоятельно выбираться в город, чтобы купить еды, а в маленьком магазинчике на территории поселка едва ли есть все необходимое. Поэтому сеть магазинов «Магнит» подарила бабушке большой продуктовый набор: консервы, сладкое, крупы и кофе, который так любит наша героиня. Всю еду можно легко и быстро приготовить в дачных условиях.

Продукция компании «Биотэк» для пожилых людей. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Так, за один день команда «Комсомольской правды» справилась со всеми задачами. С работой на участке нам активно помогала блогер и президент фонда помощи нуждающимся «Дарим счастье» Анастасия Кучеренко. Она вместе с волонтерами полола грядки и помогла провести генеральную уборку в доме, а также подарила бабушке продукты.

- Я несколько лет помогаю самым разным людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Мы ездим в детские дома и приюты, привозим еду, медикаменты, игрушки. И сегодня с радостью включились в проект «Комсомолки» «Родные люди». Мне кажется, помогать тем, кто пережил военные годы, - это обязанность каждого жителя страны. Тем более героям проекта надо так мало - всего лишь несколько часов работы на огороде и простое человеческое внимание, - делится Анастасия.

Участница проекта, блогер Анастасия Кучеренко, не просто помогла команде проекта, но и привезла подарки для блокадницы. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Проект «Родные люди» подходит к завершению. В течение трех месяцев команда «Комсомольской правды» ездила в разные районы Ленобласти - в Пушкин, Горелово, СНТ «Восход», чтобы помочь жителям привести в порядок хозяйство. Следите за результатами проекта по нашемухэштегу #Родныелюди_КП. Официальные партнеры: компания «Максидом», сеть магазинов «Магнит», компания «Биотэк».

Диана ФЕДОРОВА