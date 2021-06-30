«ДНК успеха»: дистрибьютор марки ГАЗ презентовал коммерческий автомобиль будущего и начал сбор предзаказов

Кровь экономики — это не деньги. Это бензин. Ведь именно автомобили перевозят тысячи тонн грузов каждый день. Без них любое производство просто остановилось бы. Это особенно актуально для Петербурга. В городе — один из крупнейших морских портов, огромный международный аэропорт. Область граничит с Эстонией и Финляндией. На вызовы современного мира и петербургских предпринимателей отвечает автозавод ГАЗ Олега Дерипаски. 24 июня компания представила новый автомобиль ГАЗель NN.

На презентации ключевых клиентов познакомили с новым детищем предприятия. Дали не только потрогать баранку, но и прокатиться — желающих было много. И это не удивительно: ГАЗель NN — это веха новой, цифровой эпохи автомобилестроения. Это читается даже по внешнему виду машины: сохранив характерные черты, она стала более динамичной и агрессивной. Дополнительную оригинальность облику придают острые грани капота и светодиодные фары. Сейчас к предзаказу доступны три базовых модификации: бортовой грузовик, цельнометаллический фургон и микроавтобус на 22 человека.

ПРАВИЛЬНАЯ ДОРОГА

Но самое интересное крылось, конечно же, под кузовом. Самые яркие нововведения: 6-ступенчатая коробка передач. С ней перемещаться по городу станет явно комфортнее, а главное – она поможет экономить топливо.

Порадовали и дисковые тормоза на всех колесах, а также задний мост «Спайсер». Из двигателей — старый добрый дизель: Cummings ISF объемом 2.8 литра, который точно не подведет на российских шоссе. Вскоре появятся и автомобили с экономичными газово-бензиновыми моторами Evotech CNG. А со временем - даже полностью электрические агрегаты!

Машина уверенно держится на дороге. Помимо классического ABS, добавили также систему динамической стабилизации (ESC) и антипробуксовочную систему (ASR). А благодаря системе помощи при трогании на подъеме (HSA), ассистенту дотормаживания (BAS) и электронному распределению тормозных усилий (EBD), ГАЗель NN поможет исправить ошибки водителя и облегчит маневрирование в экстремальных ситуациях.

Ездить станет не только безопаснее, но и удобнее. В салоне установлено подрессорное сиденье, которым традиционно оснащали лишь большегрузные автомобили. Благодаря ему трясти не будет даже на разбитой дороге. А благодаря 11 видам регулировок спина не устает в дальних поездках. Заводится машина нажатием кнопки СТАРТ/СТОП, ручной тормоз теперь тоже электромеханический – клавиша на панели вместо рычага. Уже в базе идёт мультимедийная система с 9-дюймовым экраном. А если его мало — предусмотрены крепления для смартфонов и планшетов.

Выпускается автомобиль на роботизированных сварочных, окрасочных и штамповочных комплексах с уровнем автоматизации до 85%, которые были построены на ГАЗе несколько лет назад в рамках масштабной программы модернизации, инициированной промышленником Олегом Дерипаской.

ДВИЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ

Любопытно то, что компания планирует сделать автомобиль, хоть и ключевым, но лишь одним из элементов экосистемы сервисов. Большого механизма, который будет работать на пользу и водителю, и предпринимателю.

- На эффективность бизнеса влияют два компонента: автомобиль и процессы, которые происходят вокруг него, — рассказывает Михаил Бахтарин, директор по маркетингу и развитию продаж «ГК «СТТ», эксклюзивного дистрибьютора «Группы ГАЗ». — Поэтому мы занимаемся развитием и того, и другого. Автомобиль уже есть, следующий шаг — окончательно внедрить сервисы, которые будут дополнять и усиливать преимущества ГАЗели NN.

Например, автопарком можно будет управлять с помощью смартфона. Телематический блок идет уже в базовой комплектации. К нему — три года подписки на сервис GAZ Connect. Он поможет контролировать местонахождение автомобиля и его техническое состояние, уровень топлива и даже стиль вождения.

GAZ Finance предложит персонализированные скидки и удобные условия лизинга и trade-in. A GAZ Uptime — сервисные контракты и контракты жизненного цикла. Компания также реализует программу помощи на дороге GAZ Assistance. При покупке автомобиля владелец на три года становится членом программы лояльности. Неважно, сел ли аккумулятор или машину нужно эвакуировать — специалисты GAZ Assistance помогут в любом случае. Да еще и оплатят водителю гостиницу, если автомобиль сломался вдали от дома, а переночевать где-то нужно.

Спрос на ГАЗель NN явно будет — интерес было видно уже на презентации.

- Мы достаточно успешно миновали 2020 год. Закладывали падение в 25%, но в результате получили даже некий профицит, — говорит Андрей Дубиневич, директор по продажам холдинга «Город русских машин». — И сейчас у нас есть все возможности, чтобы дать клиенту всю линейку. Самое интересное, что вырос спрос даже на самый дорогой продукт. И скорее всего, 2021 год мы тоже закроем положительно для компании. В том числе, и благодаря выпуску ГАЗели NN.

В продажу новый автомобиль поступит 24 августа. Однако оформить предзаказ можно уже сейчас. Для этого достаточно оставить заявку на сайте компании.