Петербург ушел в отрыв: Каждое учреждение культуры оборудуют для онлайн-трансляций

Виртуальные спектакли и концерты Петербурга хотят вывести на высокий уровень качества.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В преддверии Прямой линии с Владимиром Путиным Петербург подвел итоги исполнения указов президента и жизни региона в 2020 году.
– 2020 год был трудным, но мы добились выполнения показателей: уровень доступности жилья превысил план на 39 процентов, доля доходов ниже прожиточного минимума – у менее чем шести процентов населения, то есть на 18 процентов выше норматива (с этим показателем мы на втором месте среди субъектов России), - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. - Мы ушли в отрыв от других регионов: удалось сохранить уровень зарплат и образование, а число самозанятых, субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 64 000.
Особое внимание уделили культурной составляющей культурной столицы – поддержке театров, музеев и памятников.
КУЛЬТУРА
По словам председателя Комитета по культуре Петербурга Константина Сухенко, главная задача культурной столицы 2021 года – сохранить онлайн-форматы, принесенные ковидным 2020-м, и развивать их дальше.
– Не нужно бояться конкуренции: люди любят и смотреть в интернете, и ходить в театральный или концертный зал, – констатировал глава ведомства. – Все учреждения культуры должны быть оборудованы для трансляций в сети, причем чтобы делать это в относительно высоком качестве. Практика прошлого года себя оправдала: онлайн-форматы позволяют более активно продвигать город и его культурный потенциал.
Губернатор поручил проработать вопрос о выделении средств на закупку недостающего оборудования.
ПЛАНЫ НА 2021 ГОД
– Отметить 200-летие Достоевского.
– Отметить 800-летие Александра Невского.
– Открыть после ремонта основное здание библиотеки Маяковского.
– Завершить подготовку проекта по приспособлению под современное использование здания «Мюзик-Холла».
– Оснастить 20 учреждений образования в сфере культуры.
– Приступить к реализации проекта театрального объединения для молодых «Открытая сцена» (завершить обещают в 2022 году с привлечением инвесторов).
Губернатор поручил проработать вопрос о выделении средств на закупку недостающего оборудования для трансляций.
Фото: Артем КИЛЬКИН
ИТОГИ 2020 ГОДА
– 3 млн петербуржцев посетили онлайн-выставки и онлайн-экскурсии.
– 5500 показов спектаклей и концертов провели, в том числе 57 – премьерных.
– 9 детских художественных школ оснастили оборудованием (всего в 2019-2024 надо оснастить 70 школ искусств).
– Запустили продажу билетов с открытой датой.
– 187 НКО в сфере культуры субсидировали на почти 800 млн рублей.
– Открыли первый (из двух запланированных) виртуальный концертный зал.
КСТАТИ О КИНО
120 млн рублей в 2020 году в формате 10 субсидий выделили на развитие кинематографа. Поддержку получили:
– 6 документалок,
– 1 историко-публицистический фильм,
– 3 художественных фильма.
ДЕНЕЖКИ
Сколько культурная столица тратит на культуру?
26,7 млрд рублей (14 млрд – из федерального бюджета):
– 4,9 млрд – образование,
– 1,2 млрд – имидж,
– 9,9 млрд – искусство,
– 10,6 млрд – наследие
(по данным региональной госпрограммы «Развитие сферы культуры» в 2020 году).
НАСЛЕДИЕ
Глава Комитета по охране памятников Сергей Макаров в числе достижений прошлого года озвучил подготовку 56 комплектов проектной документации на реставрацию самых красивых и сложных жилых домов Петербурга, отчаянно нуждающихся во внимании специалистов.
Речь идет о фасадах, доверить которые подрядчикам – тем более после череды скандалов с изуродованными барельефами – не поднимается рука: комитет будет восстанавливать их самостоятельно. Всего в списке сложных и красивых свыше 200 жилых домов в центре города.
– Цель – вернуть зданиям подлинный облик, – пояснил Макаров. – Так, на Баскова, 5, например, мы обнаружили фрагменты интересного оконного заполнения из своеобразных стеклянных кирпичей, которое возвратим на место.
КОНКРЕТНО:
В Петербурге в 2020 году насчитывалось 8983 объекта культурного наследия (10% от всего наследия России):
– 3762 федеральных памятников,
– 2509 региональных памятников,
– 2712 выявленных объектов культурного наследия.
На их поддержание и реставрацию за год потратили 19,8 млрд рублей, в том числе реставрировали 42 объекта.
Первым делом в порядок приведут 56 жилых памятников с богатой отделкой.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
ЧТО ДАЛЬШЕ?
В 2021 году планируют заниматься реставрацией 43 памятников, в том числе:
– Никольского собора,
– Свято-Троицкого собора,
– Шаляпинской беседки,
– фонарей Марсова поля,
– квартала зодчего России.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Налегаем на демографию
Этой зимой президент подписал новый указ, в котором 20 показателей. Чтобы отличится по всем, по каждому в трехмесячный срок разработают отдельную дорожную карту.
– Дорожные карты должны стать основным механизмом исполнения указа, – пояснил глава Комитета по экономической политике Петербурга Валерий Москаленко. – Подойти к ним важно неформально. Мониторинг выполнения дорожных карт разумно осуществлять каждые полгода.
Петербург переживает последствия демографической ямы 90-х годов, а приток мигрантов тем временем иссякает.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
По мнению Москаленко, Петербургу нужно подналечь на 2 из 20 показателей – численность населения и объем инвестиций в основной капитал.
– Традиционно в течение десятилетий Петербург наращивал численность, в основном, за счет миграционного, а не естественного, прироста, – напомнил Москаленко. – Но если в 2016 году мигранты пополнили город на 46 000 человек, то в 2019 – уже на 6000 человек. Наряду с этим, Петербург переживает последствия демографической ямы 90-х годов: женщин детородного возраста мало плюс первого ребенка заводят ближе к 30 годам.
Как решить демографический вопрос, однозначно ответить сложно. А вот по проблеме инвестиций решение уже придумано: внимание регион уделит вложениям в промышленность, дороги и жилье. Уже разработаны законы, которые простимулируют инвесторов оставлять свои капиталы именно на берегах Невы.