Петербург ушел в отрыв: Каждое учреждение культуры оборудуют для онлайн-трансляций

Виртуальные спектакли и концерты Петербурга хотят вывести на высокий уровень качества. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В преддверии Прямой линии с Владимиром Путиным Петербург подвел итоги исполнения указов президента и жизни региона в 2020 году.

– 2020 год был трудным, но мы добились выполнения показателей: уровень доступности жилья превысил план на 39 процентов, доля доходов ниже прожиточного минимума – у менее чем шести процентов населения, то есть на 18 процентов выше норматива (с этим показателем мы на втором месте среди субъектов России), - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. - Мы ушли в отрыв от других регионов: удалось сохранить уровень зарплат и образование, а число самозанятых, субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 64 000.

Особое внимание уделили культурной составляющей культурной столицы – поддержке театров, музеев и памятников.

КУЛЬТУРА

По словам председателя Комитета по культуре Петербурга Константина Сухенко, главная задача культурной столицы 2021 года – сохранить онлайн-форматы, принесенные ковидным 2020-м, и развивать их дальше.

– Не нужно бояться конкуренции: люди любят и смотреть в интернете, и ходить в театральный или концертный зал, – констатировал глава ведомства. – Все учреждения культуры должны быть оборудованы для трансляций в сети, причем чтобы делать это в относительно высоком качестве. Практика прошлого года себя оправдала: онлайн-форматы позволяют более активно продвигать город и его культурный потенциал.

Губернатор поручил проработать вопрос о выделении средств на закупку недостающего оборудования.

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

– Отметить 200-летие Достоевского.

– Отметить 800-летие Александра Невского.

– Открыть после ремонта основное здание библиотеки Маяковского.

– Завершить подготовку проекта по приспособлению под современное использование здания «Мюзик-Холла».

– Оснастить 20 учреждений образования в сфере культуры.

– Приступить к реализации проекта театрального объединения для молодых «Открытая сцена» (завершить обещают в 2022 году с привлечением инвесторов).

Губернатор поручил проработать вопрос о выделении средств на закупку недостающего оборудования для трансляций. Фото: Артем КИЛЬКИН

ИТОГИ 2020 ГОДА

– 3 млн петербуржцев посетили онлайн-выставки и онлайн-экскурсии.

– 5500 показов спектаклей и концертов провели, в том числе 57 – премьерных.

– 9 детских художественных школ оснастили оборудованием (всего в 2019-2024 надо оснастить 70 школ искусств).

– Запустили продажу билетов с открытой датой.

– 187 НКО в сфере культуры субсидировали на почти 800 млн рублей.

– Открыли первый (из двух запланированных) виртуальный концертный зал.

КСТАТИ О КИНО

120 млн рублей в 2020 году в формате 10 субсидий выделили на развитие кинематографа. Поддержку получили:

– 6 документалок,

– 1 историко-публицистический фильм,

– 3 художественных фильма.

ДЕНЕЖКИ

Сколько культурная столица тратит на культуру?

26,7 млрд рублей (14 млрд – из федерального бюджета):

– 4,9 млрд – образование,

– 1,2 млрд – имидж,

– 9,9 млрд – искусство,

– 10,6 млрд – наследие

(по данным региональной госпрограммы «Развитие сферы культуры» в 2020 году).

НАСЛЕДИЕ

Глава Комитета по охране памятников Сергей Макаров в числе достижений прошлого года озвучил подготовку 56 комплектов проектной документации на реставрацию самых красивых и сложных жилых домов Петербурга, отчаянно нуждающихся во внимании специалистов.

Речь идет о фасадах, доверить которые подрядчикам – тем более после череды скандалов с изуродованными барельефами – не поднимается рука: комитет будет восстанавливать их самостоятельно. Всего в списке сложных и красивых свыше 200 жилых домов в центре города.

– Цель – вернуть зданиям подлинный облик, – пояснил Макаров. – Так, на Баскова, 5, например, мы обнаружили фрагменты интересного оконного заполнения из своеобразных стеклянных кирпичей, которое возвратим на место.

КОНКРЕТНО:

В Петербурге в 2020 году насчитывалось 8983 объекта культурного наследия (10% от всего наследия России):

– 3762 федеральных памятников,

– 2509 региональных памятников,

– 2712 выявленных объектов культурного наследия.

На их поддержание и реставрацию за год потратили 19,8 млрд рублей, в том числе реставрировали 42 объекта.

Первым делом в порядок приведут 56 жилых памятников с богатой отделкой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В 2021 году планируют заниматься реставрацией 43 памятников, в том числе:

– Никольского собора,

– Свято-Троицкого собора,

– Шаляпинской беседки,

– фонарей Марсова поля,

– квартала зодчего России.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Налегаем на демографию

Этой зимой президент подписал новый указ, в котором 20 показателей. Чтобы отличится по всем, по каждому в трехмесячный срок разработают отдельную дорожную карту.

– Дорожные карты должны стать основным механизмом исполнения указа, – пояснил глава Комитета по экономической политике Петербурга Валерий Москаленко. – Подойти к ним важно неформально. Мониторинг выполнения дорожных карт разумно осуществлять каждые полгода.

Петербург переживает последствия демографической ямы 90-х годов, а приток мигрантов тем временем иссякает. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По мнению Москаленко, Петербургу нужно подналечь на 2 из 20 показателей – численность населения и объем инвестиций в основной капитал.

– Традиционно в течение десятилетий Петербург наращивал численность, в основном, за счет миграционного, а не естественного, прироста, – напомнил Москаленко. – Но если в 2016 году мигранты пополнили город на 46 000 человек, то в 2019 – уже на 6000 человек. Наряду с этим, Петербург переживает последствия демографической ямы 90-х годов: женщин детородного возраста мало плюс первого ребенка заводят ближе к 30 годам.

Как решить демографический вопрос, однозначно ответить сложно. А вот по проблеме инвестиций решение уже придумано: внимание регион уделит вложениям в промышленность, дороги и жилье. Уже разработаны законы, которые простимулируют инвесторов оставлять свои капиталы именно на берегах Невы.