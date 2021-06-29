Синоптик рассказал, дойдет ли до Петербурга разрушительный шторм, накрывший Москву

Суперливень и суперураган Петербургу не грозят - таков прогноз синоптиков. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Небесное светопреставление - с разрушительным штормом, потока воды на улицах, падающими строительными кранами и вырванными с корнем заборами – случившемся недавно в Москве, у нас в Северной столице… не повторится. Об этом во вторник, 29 июня, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Дожди будут, но таких ливней, как в Центральной части европейской России, мы в Петербурге не ждем, - констатировал специалист. – Это история была связана с прохождением холодного атмосферного фронта с большими температурными контрастами в определенное время суток. Проще говоря, в Москве к этому моменту температура достигла отметки в +30 градусов, за фронтом было всего лишь +20, и вот на этом контрасте фронт выдал то, что он выдал.

В Санкт-Петербурге, отмечает Михаил Леус, сейчас нет даже +23. И за фронтом воздушная масса скопилась не такая холодная – так что на небесные спецэффекты рассчитывать не стоит. Тем не менее дожди в наших краях все же будут.

- На востоке Ленинградской области они, возможно, будут сильными, с грозами и порывистым ветром, - объясняет синоптик. – Но Северную столицу катаклизмы обойдут стороной.

Напомним, что Петербург в последние две недели переживал период аномальной жары – погода в Северной столице побила сразу несколько температурных рекордов и даже поломала метро. Экстремальные ливни и грозы синоптики полагали вполне вероятными – но, к счастью, все, как мы видим, обошлось.