Против «наливаек», за вытрезвители: Чем запомнился парламентский год в Петербурге

Попытка запретить сомнительные заведения в жилых домах вылилась в войну за авторские бары. К счастью, стороны нашли компромисс и разошлись мирно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербург подводит итоги парламентского года – последнего для VI созыва. Прежде чем уйти на каникулы, которые плавно перетекут в выборы, депутатам ориентировочно предстоит еще одно заседание 7 июля. Насколько плодотворным стал предвыборный год? Чтобы выяснить это, «Комсомолка» вспомнила самые громкие инициативы ЗакСа.

СОЦИАЛКА

В преддверие выборов действующий созыв написал Закон «О наказах избирателей». Фактически документ обязует кандидатов в депутаты фиксировать и исполнять данные обещания. Закон призван оградить народ от популизма и пустых предвыборных обещаний.

Среди точечных социальных новшеств – появление в законе «кольца блокады»: льготы распространили на всех петербуржцев, которые пробыли хотя бы один блокадный день даже в пригородах Ленинграда.

Бесплатную газификацию распространили на предпенсионеров, а также дополнили список льготников и малоимущих, которым она положена.

Еще одна новая поправка в Социальный кодекс, разработанная в Смольном, расширит круг лиц, которые имеют право на соцконтракты. Сейчас такую помощь получают малоимущие семьи с детьми, в которых трудоспособные члены по независящим от них причинам зарабатывают меньше прожиточного минимума. Всего в городе около 6,5 тысячи таких семей.

Теперь от горожан, которые застеклили балконы и лоджии без согласования до 1 января 2021 года, не могут требовать демонтажа и уплаты штрафов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Соцконтракт подразумевает не только выплаты (ежемесячные – по 11,7 тысячи рублей либо разовые – 250 тысяч рублей), но и программу социальной адаптации. Она может включать поиск работы, профобучение, открытие своего дела, покупку предметов первой необходимости и медикаментов, образование.

С принятием проекта закона на соцконтракты смогут рассчитывать одиноко проживающие петербуржцы, среднедушевой доход которых по не зависящим от них причинам меньше прожиточного минимума. На соцконтракты в 2021 году Смольный предлагает потратить дополнительно 776 миллионов рублей (в том числе 489 миллионов из городского бюджета).

Сразу два значимых закона приняли в сфере работы и образования. Так, в зачет пошел трудовой стаж петербуржцев, приобретенный в соседней Ленобласти. А для предпенсионеров и мамочек в декрете предусмотрели бесплатную профподготовку.

С Ленобластью подписали очередное соглашение о совместных перевозках общественным транспортом. В нем город расширил перечень льготников, дополнив его в том числе детьми из петербургских многодетных семей. Разрешили по льготам горожанам ездить на социальном такси в бани. А вот к тем, кто пытается на льготах схитрить, закон оказался строг: получить второй социальный проездной на одно лицо (чтобы потом вручить его родственнику) теперь не получится.

Завершили узаконивать балконную амнистию, освободившую владельцев старых остеклений от штрафов. А вот жилищные программы за прошедший год оказались не у дел: бюджет на расселение коммуналок, кредитование, капремонт и квартиры для молодежи серьезно сократили, чтобы выкроить деньги на борьбу с коронавирусом.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

В детскую сферу прошедший год принес следующие изменения:

– заработал новый закон об уполномоченном по правам ребенка – более детализированный, а также дополненный дистанционной формой обращений граждан и форматами внесудебной и судебной защиты прав детей;

– появился Закон «О кадетском образовании», согласно которому в городе появятся кадетские спецшколы, а в обычных школах – кадетские классы;

Бесплатное горячее питание положено всем младшеклассникам. Фото: Архив КП

– маткапитал разрешили тратить на строительство и реконструкцию садовых домов и покупку садовых участков;

– за горячее питание, которые школьники не смогли получить из-за пандемии, стали выдавать компенсации;

– ввели региональные выплаты на детей от 3 до 7 лет для малоимущих семей.

С ЗАБОТОЙ ОБ ИНВАЛИДАХ

Главным направлением работы парламента на благо инвалидов стало их трудоустройство. Содействие занятости особых соискателей закрепили в полномочиях правительства, при этом сопровождение при содействии занятости инвалидов сделали вопросом муниципальным.

Продолжили и тему доступности среды. Разработали, но пока не успели принять в целом Закон «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур». Документ вобрал в себя все требования и зафиксировал, кто и как должен контролировать вопрос.

Дополнительную соцподдержку стали оказывать детям-инвалидам и взрослым с почечной недостаточностью. Теперь они могут ездить на гемодиализ на социальном такси. Кстати, легковое такси – не обязательно социальное – обязали быть доступным для инвалидов.

А еще в Госдуму обратились с идеей внести в федеральный закон, где уже фигурируют собаки-проводники, еще и собак-помощников. Такие животные нередко сопровождают людей в колясках.

ГОРОД…

Впрочем, за минувший год чаще всего депутаты разрабатывали законопроекты не о социалке, а о градостроительстве. Сложной сфере развития городских территорий посвятили свыше двух десятков значимых инициатив и еще столько же депутатских запросов.

Обширный блок градостроительных законов затронул организацию публичных слушаний, формирование на местах подразделений комиссии по землепользованию и застройке, согласование строительных проектов и архитектурно-градостроительного облика, планы земельных участков и даже Градостроительный кодекс России.

Появился отдельный Закон «О порядке управления и распоряжения собственностью», который закрепил принципы гласности, законности и подконтрольности. В Генплане постановили отражать региональную железнодорожную инфраструктуру и городские леса.

Ввели упрощенный, но понятный порядок сноса зданий, которые находятся в собственности города и при этом не входят в число памятников или исторических зданий. Сооружение можно пустить под бульдозер, если дважды никто не вызвался на конкурс по его аренде и дважды – по продаже.

Одобрение на внешний облик здания теперь будет действовать максимум пять лет до начала строительства. Так депутаты решили защитить виды города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Застройщиков, комплексно развивающих городские территории – в народе этот процесс известен как реновация, – хотят обязать подписывать с городом «социальный» договор. Бумага обяжет инвестора наряду с домами строить и всю нужную инфраструктуру, включая школы и садики.

К премьеру Михаилу Мишустину обратились с просьбой решить проблему возникновения нелегальных свалок строительного мусора. Депутаты предложили ввести выдачу разрешений на вывоз отходов, чтобы можно было отследить их перемещения со стройки.

Если застройщик получил одобрение на внешний облик здания, которое хочет построить, но не приступил к работам за пять лет, ему придется проходить процедуру заново. Если проект вовсе не получил разрешения на строительство, срок сократится до трех лет. Смысл этой инициативы – защитить город от хаотичной застройки и уродливых зданий.

Все документы неизменно направлены на одно – сделать развитие Петербурга более прозрачным.

…ЗЕЛЕНЫЙ

Экологии мегаполиса – особое внимание. После затянувшейся инвентаризации перечень ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования) дополнили 90 гектарами пространств, еще 600 зеленых территорий уточнили свои границы, а 57 парков и скверов получили названия. Пополнили и список зеленых зон, которые хотят обследовать и, возможно, внести в число заповедных.

Парков и скверов, которые не смогут застроить, стало больше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Измененный региональный Экологический кодекс заложил основу государственного экомониторинга. Кроме того, депутаты обратились в Госдуму с предложением внести в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» понятие «запах» и разработать нормативы для него. Ранее в Петербурге уже создали особую комиссию, которая следит за ароматами, витающими над городом на Неве.

В числе самых народных зеленых новшеств – налоговые льготы для владельцев электромобилей и транспорта на газу. Их освободили от транспортного налога на пять лет.

…КРАСИВЫЙ

Исторические вывески, установленные на фасадах города раньше октября 1996 года, амнистировали и сохранили для будущих поколений.

Стихийной парковке во дворах дали бой целой чередой законов. С недавних пор в Кодексе об административных нарушениях появился запрет парковаться на газонах, перегораживать автомобилем тротуары и проходы к крыльцу, стоять напротив площадок для сбора мусора. Теперь за это можно получить штраф. Обычным гражданам – от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 40 тысяч, юридическим – от 100 до 500 тысяч рублей. А вот организованным стоянкам, обустроенным самими жителями, напротив, дали зеленый свет.

Место для парковки во дворах теперь лучше выбирать еще более тщательно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ну а чтобы красивым и упорядоченным Петербург оставался и в истории, ревизию решили провести и в головах гидов и экскурсоводов. Для них в следующем году обещают ввести обязательную аттестацию. Каждому образованному гиду выдадут нагрудную идентификационную карточку.

КСТАТИ

Парламент выступил в защиту:

– Конюшенного ведомства (от запустения и бездумного использования),

– Охтинского мыса (от форсированной застройки и отказа от открытия там музея),

– здания бывшего ВНИИ бумажной промышленности (от сноса),

Конюшенное ведомство годами стоит, затянутое в леса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– особняка Стаценко (от запустения и сноса),

– стадионов «Пулково» (от отсутствия благоустройства и затягивания реконструкции) и «Калининец» (от застройки),

– здания школы № 136 (от сноса),

– набережной реки Карповки (от застройки).

ЗДОРОВЬЕ

Мариинский дворец продолжил «законодательную антивирусную терапию». Только в 2020 году на борьбу с коронавирусом из разных источников потратили свыше 117 миллиардов рублей.

Фундамент работы парламента в сфере здравоохранения заложили бюджет на 2020 и 2021 годы, бюджет Территориального фонда ОМС на тот же срок, а также дополненная Стратегия социально-экономического развития до 2035 года. Быстро реагировать на статистику пандемии позволил и Резервный фонд, на использование которого правительством снимают ограничения второй год подряд.

Наряду с классическими тратами на больницы и поликлиники, расширили перечень бесплатных лекарств. Сегодня в списке 777 наименований препаратов, в том числе и тех, которыми лечат на дому ковидных больных. Кстати, еще Петербург ввел в Федеральный регистр граждан, которые имеют право на бесплатное обеспечение лекарствами и лечебным питанием, региональный сегмент. В будущем это позволит дополнительно поддерживать конкретные группы больных на уровне города.

На горизонте у Северной столицы – масштабный пул законов о биологической безопасности.

В сфере здравоохранения основные силы были брошены на борьбу с ковидом. В том числе – на поддержку больниц и врачей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще более амбициозные планы изложили в Стратегии-2035. Ее медицинский блок направили на улучшение:

– профилактики,

– популярности ЗОЖ и физкультуры,

– первичной медико-санитарной помощи,

– реабилитации,

– доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи,

– льготного обеспечения лекарствами,

– внедрения научных разработок в клиническую практику,

– персонализированной медицины,

– обеспеченности клиник специалистами.

ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ – БОЙ

Второе направление работы – запретительное: депутаты накладывали табу на то, что портит здоровье горожан. Так, детям запретили продавать шарики с веселящим газом, или закисью азота. В перспективе с подачи парламента оборот закиси вне медицинских учреждений могут остановить вообще, причем на федеральном уровне.

Под запрет попали и вейпы. Фактически электронные системы потребления табака приравняли к курению сигарет, а потому дымить ими стало нельзя в общественных местах. Недоступны они стали и детям.

Главный финансовый документ региона - в цифрах.

Еще один запрет года – «наливайки», рюмочные площадью менее 50 «квадратов» на первых этажах жилых домов. Для центра после волны недовольства бизнеса и горожан в защиту авторских баров порог снизили до 20 «квадратов». Смысл запрета не только защитить петербуржцев от сомнительных заведений, но и прекратить пьяные возгласы под окнами квартир.

А вот что разрешили, так это возобновить работу вытрезвителей. Вслед за появлением федерального закона Петербург наделил чиновников полномочиями открывать вытрезвители и доставлять в них горожан.

Кстати, заботой о здоровье – футбольных болельщиков и случайных прохожих – был продиктован и запрет на торговлю алкоголем в стекле в дни проведения Евро-2020. Территория спиртного в мягкой таре охватила фан-зону на Дворцовой площади, футбольную деревню на Конюшенной, а также пространства рядом с местами совместного просмотра матчей.

ЭКОНОМИКА

Одна из ключевых мер, позволивших в пандемию держаться петербургской экономике на плаву, – «налоговые каникулы». Послабления в уплате налогов на доходы, а также земельных и транспортных налогов ввели на 2020-2021 годы для малого и среднего бизнеса, предприятий наиболее пострадавших отраслей и добросовестных работодателей, которые не стали лишать сотрудников зарплат и отправлять их в неоплачиваемые отпуска.

Сразу несколько свежих законов сверстали в поддержку инвестиций в городе на Неве. Один документ открыл перед регионом возможность участвовать в разработке, экспертизе и воплощении отдельных инвестпроектов. Второй ввел меры стимулирования участников таких проектов. Ну а третий закрепил привлекательность Петербурга налоговыми льготами для крупных и средних инвесторов. Отдельными документами прописали возможности региона защищать и поощрять капиталовложения, а также предоставлять промышленникам участки под новые производства без торгов.

Установить летнюю веранду теперь можно по упрощенной схеме. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Не обошли вниманием и самый малый бизнес – самозанятых. Они буквально ворвались в федеральное российское законодательство в прошлом году. На днях начала действовать поправка, которая обеспечила самозанятым разные формы господдержки – от финансовой и имущественной до гарантийной и консультационной, а также сниженный налог на профессиональный доход, введенный федералами на срок до 2029 года.

Помогут предпринимателям-одиночкам и с получением торговых мест. Так, фермеры теперь могут заключать договор размещения НТО (нестационарных торговых объектов) без аукциона, а сроки проведения ярмарок увеличили вдвое – с 30 до 60 дней в квартал. Кстати, появились преференции и у общепита, который теперь по упрощенке может устанавливать круглогодичные веранды (правда, для этого они должны быть действительно удобными для посетителей).

НАУКА

В законодательном поле Петербурга появился ученый как физлицо. Горожан, которые «осуществляют инновационную деятельность», внесут в Закон «Об основах научно-технической политики» в качестве субъектов. Пока проект в доработке, но в будущем ученые смогут рассчитывать на налоговые льготы и другую помощь.

Кстати, в том же законе скоро зазвучит еще одно новое понятие – «молодые ученые». Надежда на дополнительную господдержку появится у сотрудников образовательных и научных организаций со степенью кандидата (до 35 лет) или доктора (до 40 лет) наук, а также аспирантов, исследователей и преподавателей младше 30 лет.

В направлении молодежной политики разработали целый пакет законодательных инициатив. Основная из них вводит понятие «петербургская молодежь» (жители города от 14 до 35 лет), ставит цели и формулирует принципы молодежной политики, задает ее направления. Предполагается, что парни и девушки смогут активнее участвовать в жизни города, а власти всех уровней станут привлекать юные умы к совместной работе и выделять на молодежную политику деньги из казны.

НА ЗАМЕТКУ

Региональный парламент горячо поддержал федеральную инициативу о введении более выгодных тарифов страхового взноса для отечественных организаций, работающих в области информационных технологий. Новые схемы формирования пенсии ввели с мая этого года для разработчиков программ и проектировщиков электронной аппаратуры. Цель – поддержать российские IT-компании.

А ЧТО ЕЩЕ?

– Разработали регламент для уличных музыкантов. Выступать можно максимум вдесятером не дольше шести часов, и при этом уровень шума не должен превышать 60 децибел (проект прошел первое чтение).

– Ввели два новых праздника – День работника скорой медицинской помощи (28 апреля) и День российского предпринимательства (26 мая).

Для уличных музыкантов появились свои правила. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– Заинтересовались криптовалютой и цифровыми активами и обязали госслужащих вносить их в декларацию (закон вступит в силу 1 июля).

– Выбрали новых почетных граждан Петербурга – балетмейстера Бориса Эйфмана и хирурга Петра Яблонского.

– Одобрили появление памятника адмиралу Ушакову на площади Труда.