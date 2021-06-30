Уроженец Ленобласти понесет флаг России на Олимпиаде в Токио: в состав сборной попали девять спортсменов из 47 региона

Волейболист Максим Михайлов станет знаменосцем российской сборной. Фото: vk.com/volleyzenit

Олимпийский комитет России утвердил состав сборной команды, которая отправится на игры в Токио, стартующие уже 23 июля. В него вошли 335 спортсменов - на 50 больше, чем на прошлой летней Олимпиаде. В числе избранных - девять представителей Ленинградской области. Плюс уроженец региона волейболист Максим Михайлов, который станет знаменосцем.

- Волейболист Максим Михайлов, уроженец поселка Кузьмоловский Ленинградской области, станет знаменосцем на летних Олимпийских играх в Токио. Вместе с ним олимпийское знамя понесет саблистка Софья Великая, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Сам Михайлов, ныне выступающий за казанский «Зенит», уже заявил, что нести флаг - «большая честь и ответственность».

Формально, представлять Ленинградскую область он не будет. От 47 региона на Олимпиаду отправятся девять человек: велосипедист Александр Власов, синхронистка Светлана Колесниченко и семь представительниц вотерпольной команды «Кинеф-Сургутнефтегаз» - Анастасия Симанович, Евгения Соболева, Дарья Рыжкова, Екатерина Прокофьева, Анна Карнаух, Евгения Иванова и Надежда Глызина.

Напомним, что из-за международных санкция команда России будет выступать под флагом Олимпийского комитета РФ и таким же названием. Вместо гимна при победе наших спортсменов будет играть Первый концерт Чайковского.

XXXII Олимпийские игры пройдут в столице Японии – Токио с 23 июля по 8 августа. Они, как и Чемпионат Европы по футболу-2020 были перенесены на год из-за пандемии.