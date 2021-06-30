Работа фан-зоны ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге в июле 2021 года: Где открыты и как попасть

Работа фан-зоны ЕВРО-2020 в Петербурге в июле 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чемпионат Европы по футболу этого года подходит к главному этапу. "Комсомольская правда" рассказывает, как будет проходить работа фан-зоны ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге в июле 2021 года, ведь посмотреть матчи на стадионе смогут далеко не все. 2 июля Северная столица примет четвертьфинал - встречу Швеции и Испании. В связи с этим откроется еще одна фан-зона на Дворцовой площади, чтобы всем желающим было, где посмотреть ЕВРО-2020.

Фан-зона на Дворцовой площади будет работать 2 и 3 июля, 6 и 7 июля на матчи полуфинала и в финал 11 июля. График работы с 18:00 до 00:00, но отроется на вход за три часа до начала матча. Вход будет свободный, без предварительной регистрации. Но вместимость до 5 тысяч человек.

В Петербурге будут доступны три фан-зоны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фан-зона на Конюшенной площади, также известная, как "Футбольная деревня", будет работать с 1 по 11 июля каждый день, даже когда нет матчей. Здесь фанаты могут посмотреть не только футбол, но и принять участие в спортивных мероприятиях, флеш-мобах, а также послушать выступления известных групп и диджеев. Начало работы "Футбольной деревни" с 12:00 и до последнего посетителя. Вход в фан-зону также свободный, но ее вместимость не более 3 тысяч человек.

Фан-зона у "Юбилейного" также работает до конца всего ЕВРО-2020. В будние дни она открыта с 12:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 21:00. Там же работает футбольный парк, где болельщики могут попробовать свои силы в турнирах на мини-поле и других конкурсах.

Важно, что на входе в каждую фан-зону у посетителей проверяют температуру. Также на территории необходимо находиться в маске и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

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