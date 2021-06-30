Общественному движению «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» исполнилось 5 лет. Фото предоставлено РСТИ,

Межрегиональное Общественное Патриотическое Движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» отметило 5-летие со дня основания. Праздничный концерт состоялся в Культурном центре Елены Образцовой на Невском проспекте.

Движение было основано в 2016 году. Основными целями организации является восстановление и сохранение исторической памяти о подвигах во имя защиты Родины, выявление источников героизма и силы духа народа, передача их новым поколениям россиян. Активисты проводят «Уроки мужества» в детских садах, школах, военных училищах, поездки по местам боевой славы, для ветеранов и пожилых людей организуют концерты, экскурсии и встречи с молодежью. За время существования движение провело свыше 550 мероприятий, подготовило 9 фильмов о героях Великой Отечественной войны и детях блокадного Ленинграда, выпустило более 15 номеров информационного бюллетеня «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

На праздничном мероприятии заместитель председателя движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», жительница блокадного Ленинграда Ирина Алексеевна Зимнева вручила почетные грамоты активистам и партнерам организации. Перед гостями выступили заслуженные артисты РФ Михаил Гаврилов и Мария Голик, народный поэт России, президент АРСИИ им. Г. Р. Державина Евгений Раевский, артисты Мариинского театра и другие исполнители.