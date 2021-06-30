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Общество30 июня 2021 12:37

Путин – о Евро-2020 в пандемию: «Мы вынуждены были исполнить обязательства»

На Прямой линии президент объяснил, чем Чемпионат Европы по футболу отличается от запрещенных массовых мероприятий
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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Путин ответил, почему массовые мероприятия запрещены – а устраивать Евро-2020 при этом можно.

Путин ответил, почему массовые мероприятия запрещены – а устраивать Евро-2020 при этом можно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первой темой, затронутой на Прямой линии с Владимиром Путиным, проходящей в эти минуты, стало проведение Чемпионата Европы по футболу в Петербурге в разгар коронавирусной пандемии. Ведущие сообщили президенту, что люди хотят знать, почему массовые мероприятия запрещены – а устраивать Евро-2020 при этом можно. Упомянули в вопросе и добровольно-принудительную вакцинацию, введенную в ряде регионов страны.

– Евро, футбол… Здесь, конечно, прежде всего, мы вынуждены были исполнять обязательства, взятые на себя государством, по организации этих крупных спортивных мероприятий, – объяснил Владимир Путин.

В целом же разобраться в хитросплетениях запретов и разрешений – «нет ничего проще, нужно только посмотреть на норму закона».

– Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, – подчеркнул президент. – Закон 1998 года о вакцинации содержит две составляющие. Общенациональный календарь прививок включает обязательные. Было предложение перевести вакцинацию против ковида в этот раздел, но депутаты Госдумы не поддержали, поэтому она остается необязательной. При этом вторая составляющая закона говорит, что в случае эпидемии по рекомендации санитарных врачей в регионах можно вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Никакой неразберихи в России нет: все в рамках закона.

Завершая отвечать на вопрос, Путин заверил: общероссийский локдаун стране не грозит, ведь на это направлена вся деятельность.

– Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощь вакцинации. У нас такая возможность есть: у нас четыре высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные вакцины, – напомнил глава государства. – Надеюсь, предубеждения граждан пройдут по мере вакцинации. Сейчас уже 23 миллиона человек вакцинировано. Все в порядке.

Путин: ограничительные меры в регионах нужны, чтобы избежать локдауна

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