Ленобласть объяснила качество воды, на которую пожаловались Путину, жарой

Еще в начале июня в деревне заменили водопроводный насос на более мощный, что должно было решить проблему. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Смс-вопрос Галины Смирновой из Ленобласти, прозвучавший в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным, заставил администрацию региона дать молниеносный ответ.

– Нет водопровода, течет грязная вода или ее совсем нет, – написала жительница Галина Смирнова президенту. – Пенсия маленькая, вынуждена покупать воду в магазине.

Как выяснили власти, пенсионерка живет в деревне Староселье под Выборгом.

– В населенном пункте есть централизованное водоснабжение, но в связи с допнагрузкой от увеличения потребления проживающих в летний период и жаркой погодой давление в сети упало, – сообщают в администрации Ленобласти. – «Леноблводоканалом» еще 10 июня выполнены работы по замене насоса в Староселье на более мощный.

Ранее на вопрос из Ленобласти и ряда других регионов президент ответил, что причина некачественной водопроводной воды в сдерживании коммунальных тарифов, чтобы они не били по кошельку обычных людей. Решить проблему постараются прямыми субсидиями из федерального бюджета.

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