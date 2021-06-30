Врач из партии «Новые люди» поддержала коллег, работающих в «красной зоне» Мариинской больницы

«Новые люди» привезли в Мариинскую больницу обеды для врачей.

Активисты партии «Новые люди» привезли в Мариинскую больницу обеды для врачей, которые борются с коронавирусом. С инициативой поддержать коллег именно таким образом выступила будущий кандидат в депутаты от партии, врач-нефролог Дарья Садовская.

- Партия «Новые люди» давно задавалась вопросом о том, как помочь докторам, а я в свою очередь на личном опыте знаю все запросы персонала. Времени на еду здесь не остается, да и на то, чтобы заранее приготовить что-то для себя, сил тоже нет. «Третья волна» в самом разгаре, пандемия набирает обороты, и врачи вынуждены работать без перерыва. Поэтому мы решили облегчить трудовые будни специалистов, покормив их вкусной едой, - пояснила Дарья Садовская.

Активисты партии заверили, что акция станет регулярной.

Сама Дарья Садовская тоже работает в «красной зоне». Она отмечает, что специалистов опять катастрофически не хватает. Поэтому в ковидных госпиталях бок о бок трудятся вовсе не инфекционисты, а врачи других специальностей – окулисты, стоматологи, нефрологи. Но за время борьбы с опасной болезнью они уже успели стать одной семьей.

- Мы будем помогать врачам в течение всей третьей волны. Уже сейчас помимо еды мы привезли в больницу средства личной гигиены. Продолжим организовывать такие акции и в дальнейшем, - отметила Садовская.

Медики были приятно удивлены такой заботой.

Как отметили в Мариинской больнице, врачи сейчас благодарны за любую помощь. Медики были приятно удивлены оказанным вниманием.

- Огромное спасибо, мы благодарны за любую помощь. И думаю, что все сотрудники Мариинской больницы меня в этом поддержат, - сказала заведующая одного из отделений учреждения Ольга Янушевская.