Смертельное ДТП на трассе "Кола" под Санкт-Петербургом 30 июня 2021 года: Один ребенок погиб, двое детей и шесть взрослых пострадали

Шесть взрослых и двое детей пострадали, один ребенок погиб в ДТП на трассе "Кола" под Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

Произошло смертельное ДТП на трассе "Кола" под Санкт-Петербургом 30 июня 2021 года. Около 14:10 часов на 89 километре Мурманского шоссе в районе Фликсово столкнулись три фуры и три легковых автомобиля. В результате погиб ребенок семи лет, еще двое детей и шесть взрослых пострадали.

- По информации очевидцев водитель цистерны уснул. После удара он улетел в канаву. В одной из машин был ребенок 7 лет, погиб на месте.В другой машине пострадал ребенок 5 лет, мама его в тяжелом состоянии, - рассказали очевидцы в социальной сети.

На трассе столкнулись три легковушки и две фуры Фото: СОЦСЕТИ

По данным главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. на данный момент на месте работаю специалисты, проводят проверку. Очевидцы сообщают, что виновника аварии уже задержали.

- В связи с дорожно-транспортным происшествием движение на данном участке дороги перекрыто. Отвод транспорта происходит через 104 км через деревню Дусьево. УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении и по возможности выбирать другие пути следования, - добавили в полиции.

Движение по трассе перекрыто Фото: СОЦСЕТИ

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