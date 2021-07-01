Новый «Галамарт» в Петербурге: игрушки, бытовая техника, посуда – всего за 1 рубль

Новый «Галамарт» в Петербурге. Фото: пресс-служба ООО «Галамарт».

В ТЦ «Нарва» в Санкт-Петербурге открылся новый народный магазин «Галамарт». Покупателей здесь ждут традиционно выгодные акции и специальные цены: например, 2 июля каждый второй товар для детей или канцтовар можно приобрести всего за 1 рубль. Самое время начинать готовиться к школе!

Также «Второй товар за 1 рубль» будет действовать:

- 3 июля – на инструменты, автотовары, все для дачи и сада, а также для отдыха и туризма;

- 4 июля – на бытовую технику, посуду и галантерею.

Фото: пресс-служба ООО «Галамарт».

Если вы давно хотели обновить кое-что дома или купить подарки близким – это просто идеальный вариант. Шопинг, который не бьет по карману, всегда способен поднять настроение.

Не пропустите и ШОК-цены, которые действуют в разные дни на разные товары. Например, только 30 июня литая сковорода стоит 299 рублей, беспроводная колонка – 499 рублей. А 1 июля надувную кровать Intex можно купить всего за 399 рублей; определенно пригодится на даче или на летних пикниках!

Фото: пресс-служба ООО «Галамарт».

На многие товары тоже действуют специальные цены по 1 июля: электрический чайник – 299 рублей, тостер – 449 рублей, складной фен – 599 рублей.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и дачи по доступным ценам, а дополнительно здесь каждый день действуют акции, скидки и распродажи. Все необходимое для комфортной жизни – теперь в одном месте.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленинский проспект, 128, корпус 2, ТЦ «Нарва».

Часы работы: 10.00-21.00

www.galamart.ru

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