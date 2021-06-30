Автору памятника Башлачеву не согласовали установку на проспекте Обуховской обороны

На создание памятника ушел миллион рублей. Фото: www.rosneft.ru Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Художник и скульптор Мария Иванова-Очерет потратила больше пяти лет и один миллион рублей на создание бронзового памятника поэту и музыканту Ленинградского рок-клуба Александру Башлачеву. Казалось, дело оставалось за малым - установить скульптуру в одном из районов города. Изначально предполагалось, что шагающий Башлачев с гитарой в руке появится на проспекте Обуховской обороны в сквере у Финляндского железнодорожного моста. Но из-за незапланированной прокладки коммуникаций в этом месте, автору спешно пришлось искать новое место.

- Мы полагали, что коммуникации можно проложить после установки памятника, но чиновники без охоты идут на компромиссные варианты, - вздыхает Мария Иванова-Очерет. - В итоге мы подыскали новое место в совершенно другом районе и сейчас ведем переговоры. Процесс это, особенно летом, не быстрый. Поэтому, где именно появится памятник, пока останется в секрете.

Автор памятника Александру Башлачеву Марина Иванова-Очерет.

Автор памятника Александру Башлачеву отметила, что деньги на создание памятника были собраны через краундфайдинговую платформу. Также, создателю монументу пришлось заручиться поддержкой известных деятелей культуры.