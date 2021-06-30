Эксперты положительно оценили намерение Максима Шугалея пойти в политику. Фото: Артем КИЛЬКИН

Партия «Родина» объявила список кандидатов на выборы в петербургское Законодательное собрание. Внимание экспертов привлекло имя председателя Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея. Его решение пойти в политику поддержал политконсультант, член Общественного совета при Минцифры РФ Федор Щепетов. Эксперт отметил, что главное конкурентное преимущество социолога в сильной команде политтехнологов. Подтверждением тому является его избрание в Республике Коми.

- Сейчас мы видим развитие этой кампании в Санкт-Петербурге. Причем, можно сказать, что результат «Родины» в целом никак не скажется на успешности этого предприятия, ценность представляет сам инструментарий, доступ к которому даёт участие в кампании с региональным отделением, а не только конечный результат, - прокомментировал эксперт.

Муниципальный депутат МО «Большая Охта» Яна Козинец также отметила команду профессионалов, которую собрал вокруг себя глава ФЗНЦ.

- Кампания в Петербурге обещает быть более конкурентной, чем 5 лет назад. За Шугалеем стоит опытная команда, которая уже добилась с ним успеха в Коми, - подчеркнула Козинец.

Депутат уверена, что часть голосов в Петербурге точно достанется кандидатам от «Родины». Однако присуждать победу кому-то конкретному рано.

Отметим, что горожанам Шугалей может быть известен по двум одноименным фильмам. В основу сюжета легла реальная история о незаконном содержании социолога под стражей в Ливии. Вместе с переводчиком Самером Суэйнфаном он провел в тюрьме «Митига» 18 месяцев. Добиться их освобождения удалось только в конце 2020 года.