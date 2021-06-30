«Вы без флага, но страна вас любит и верит в вас»: Спортсменка рассказала, как Владимир Путин встретился с олимпийской командой перед поездкой в Токио

Президент России лично поздравил спортсменку с днем рождения Фото: предоставлено героем публикации

Для президента России Владимира Путина на ежегодной прямой линии общение с народом не закончилось. Сразу же после нее глава государства поспешил к национальной олимпийской команде, которая готовится к Играм в Токио. Одна из участниц встречи в Кремле – 22-летняя дзюдоистка Мадина Таймазова из Санкт-Петербурга - рассказала «КП», какие напутствия им дал президент РФ и как он поздравил ее с днем рождения.

«ПРЕЗИДЕНТ НАПОМНИЛ, ЧТО СТРАНА ЗА НАС И ОНА НАС ЛЮБИТ»

- В Кремле собралась почти вся олимпийская команда России, которая едет в Токио, - рассказала «КП-Петербург» Мадина. - Президент появился, как по регламенту – ровно в пять часов, без опозданий! Встреча проходила с ним наедине и началась с его напутственных слов. Владимир Владимирович упомянул, что мы будем бороться без флага и гимна. Но, несмотря на это, мы все равно в душе должны знать, что мы из России. Что мы все едины, что за нами стоит большая, огромная страна, которая нас любит, поддерживает и верит в нас. Глава государства напомнил, что все болельщики будут ждать от нас хороших результатов.

Президент вручил Мадине цветы и подарок Фото: предоставлено героем публикации

Президент России на встрече со спортсменами, как рассказала Мадины, также напомнил, что Россия всегда на Олимпиадах занимает лидирующие места – как в личных зачетах, так и в командных.

- Президент нас приободрил словами, что мы великая держава. И, несмотря на все обстоятельства, мы должны верить в себя и бороться за победу, - делится спортсменка. – Владимир Владимирович также подчеркнул, что из-за мировой пандемии нам предстоит выступать в нелегкое время, а это - большой труд. И добавил, что Россия очень много сил прикладывает, чтобы обеспечить нам безопасность.

Встреча с президентом проходила около получаса. В конце Владимир Путин поздравил Мадину и еще одну спортсменку-синхронистку с днем рождения.

- Президент вручил мне и коллеге подарок с поздравительной открыткой и платком в национальном стиле, - улыбается Мадина. – Это были такие положительные эмоции, вы не представляете. Я не ожидала, что в мой день рождения меня поздравит лично Владимир Путин!

Мадина в восторге от подарка президента к дню рождения Фото: предоставлено героем публикации

«ВЛАДИМИР ПУТИН ВДОХНОВИЛ НАС НА ПОБЕДУ!»

Встреча с президентом, по словам спортсменки, зарядила на победу всю команду.

- Встреча перед такими соревнованиями с президентом не может вызвать другие эмоции, кроме как положительные. Это очень вдохновляет, - с восторгом говорит Мадина. - С одной стороны, было очень волнительно. С другой, переполняет гордость - сам президент провожает нас на Олимпийские игры. Это добавляет настроя, понимания, что мы не безразличны нашей стране.

Президент провел встречу со спортсменами Фото: Кремль

Мадина занимается дзюдо уже 10 лет. Сейчас она тренируется в Санкт-Петербурге в клубе "Турбостроитель" у тренера Михаила Рахлина – сына тренера президента России Владимира Путина Анатолия Рахлина.

- Мадина в последнее время сильно прибавила, - рассказал «КП-Петербург» Михаил Рахлин. - За последний год она стала серебряной призеркой первенства мира по юниорам, что добавляет очки в отборе, призеркой чемпионата Европа. У нее очень хорошие шансы успешно выступить в Токио!

Михаил Рахлин - известный в мире тренер по дзюдо Фото: Федерация дзюдо Санкт-Петербурга

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