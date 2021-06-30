Июль в Петербурге начнется с жары: Психолог назвала опасную температуру воздуха для организма человека

Психологи советуют избегать умственных и психических перегрузок в жару. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальный зной в этом году особенно тяжело переносят жители Петербурга, которые к таким высоким температурам не привыкли. Есть поговорка, что жар костей не ломит, однако на деле оказывается, что высокая температура влияет на все процессы организма. И нужно знать, как это влияние минимизировать.

Жаркая погода может влиять на память и концентрацию внимания человека. Также повышается раздражительность, обостряется бессонница и тревожность. Это может усиливать и другие психологические проблемы.

По мнению психолога Олеси Коноваловой, самая критическая для человеческой психики температура: +27…+30 градусов.

- Если температура меньше, то мы с ней успешно справляемся. А если больше – то уже не до душевных переживаний. Организм в таком пекле тратит много сил на поддержание гомеостаза (постоянства внутренней среды – Прим.ред.) и у человека включается «энергосберегающий режим», - объясняет Олеся Коновалова.

Первое, что рекомендуют психологи - избегать умственных и психических перегрузок в жару. По возможности, отложить решение важных вопросов на период, когда «особенно горячие» дни сменятся более привычными.

Терапевт Денис Сушилов отмечает, что самому серьезному удару во время сильной жары подвергается сердечно-сосудистая система человека. При повышенной температуре воздуха учащается пульс, сосуды расширяются, а также часто падает кровяное давление.

В температуру выше +27 градусов тело теряет много жидкости, а вместе с ней - минеральные соли. При этом калий и магний необходимы для нормальной работы сердца. Сгущение крови – еще одно следствие обезвоживания. В тандеме с пониженным артериальным давлением, оно увеличивает риски образования тромбов.

КОНКРЕТНО

Советы от Дениса СУШИЛОВА: Откажитесь от курения и носите свободную одежду

- Самое главное, что нужно делать во время жаркой погоды - избегать долгого пребывания на открытом солнце.

- Носите головные уборы и свободного кроя одежду из натуральных материалов (вспомните халаты бедуинов).Шорты и майка не подходят для долго пребывания на солнце. На больших открытых участках может появится ожог. Также можно получить тепловой или солнечный удар.

- Конечно, нужно много пить. И не обязательно воду. Хорошо спасают от обезвоживания несладкие соки, вода с лимоном, компоты и морсы. Водно-солевой баланс можно восстановить с помощью негазированной минеральной воды. А вот алкоголя (даже холодного пива) нужно избегать - он только усилит обезвоживание.

- Откажитесь от курения. Эта вредная привычка ухудшает сердечно-сосудистую работу, препятствует снабжению крови кислородом и сгущает ее.

- Нельзя забывать и про солнцезащитные средства - при уровне ультрафиолета от трех защита всегда необходима. Узнать какой сейчас уровень ультрафиолета можно в мобильном приложении с прогнозом погоды.

- Избегайте тяжелой пищи, не есть жареного и жирного, соленой пищи (соль задерживает воду в организме и ухудшает теплоотдачу). Лучше отдать предпочтение свежим фруктам и овощам.