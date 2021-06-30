Мигрантам в Петербурге начнут ставить платные прививки от коронавируса

Начать прививать иностранцев, проживающих в Северной столице, собираются уже в июле. Фото: Артем КИЛЬКИН

На этой неделе в Москве в тестовом режиме от коронавируса начали прививать трудовых мигрантов, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы. Пока там работает только два таких пункта, однако вакцинируют иностранцев в Белокаменной не бесплатно. Для столичных гастарбайтеров стоимость процедуры составляет 1300 рублей с человека. Тем не менее прививку оплачивают трудовые мигранты не из своего кармана - счет за процедуру выставляют работодателям.

В Комитете по здравоохранению рассказали, что вакцинировать гостей из зарубежья готовятся и в Петербурге. Начать прививать иностранцев, проживающих в Северной столице, собираются уже в июле. Правда, некоторые детали пока остаются неясными, а точная дата напрямую зависит от поставок препарата.

- Как и в Москве, у нас процедура также не будет бесплатной. Ориентировочно прививать мигрантов в Петербурге станут уже в июле. Для этих целей мы планируем использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», но партия пока не поступила в город. Ожидаем, - уточнили в Комитете по здравоохранению.

Председатель Союза азербайджанской молодежи при городской общественной организации (ГОО) «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» Эльман Манафов рассказал, что некоторые его соотечественники без российского гражданства все же смогли привиться от ковида в Северной столице.

- Стоимость вакцинации в частной клинике в среднем составляет 3500 рублей. Это за два компонента. Однако очень мало граждан Азербайджана знают о такой возможности. Уверен, многие из них, если бы слышали об этом, обязательно привились бы, - рассуждает Эльман Манафов.

В общем, прививаться петербургские гастарбайтеры хотят. Главное только, чтобы препарата на всех хватило.