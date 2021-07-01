Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга поддержал конкурс «Золотой Трезини»

Сергей Корнеев – выпускник юридического факультета СПбГУ, кандидат юридических наук, член Общественного совета Министерства культуры РФ, советник президента Союза музеев России.

Глава Комитета Сергей Корнеев заявил о поддержке IV Международного архитектурно-дизайнерского конкурса, названного в честь первого архитектора Петербурга Доменико Трезини, и согласился войти в Международный совет конкурса.

- Как глава петербургского Комитета по развитию туризма я не могу не быть признательным масштабным мероприятиям и их организаторам за вносимый вклад в установление и развитие новых региональных и международных контактов, – отмечает Сергей Корнеев. – Конкурс «Золотой Трезини» является одной из таких инициатив, которой я хочу пожелать успеха и дальнейшего процветания. Для меня стало честью приглашение войти в совет конкурса, носящего имя когда-то главного архитектора Санкт-Петербурга, для которого Россия стала вторым домом. Этот факт в полной мере отражает принципы дружбы народов и интернациональной открытости, которые характерны для туристской сферы и для петербургской индустрии гостеприимства в частности.

- Благодарю Комитет по развитию туризма и лично Сергея Евгеньевича за поддержку. Подача проектов и голосование жюри нашего конкурса проходят онлайн, но его кульминация – это “живое” торжественное награждение победителей в Санкт-Петербурге, – рассказал председатель оргкомитета «Золотого Трезини» Павел Черняков. – Я очень рассчитываю, что, когда улучшится эпидемиологическая ситуация и мы будем готовы приглашать больше гостей из-за рубежа, Комитет по туризму окажет нам необходимое содействие, чтобы сделать их пребывание в нашем городе комфортным и запоминающимся.

Сергей Корнеев – выпускник юридического факультета СПбГУ, кандидат юридических наук, член Общественного совета Министерства культуры РФ, советник президента Союза музеев России. В 2012-2013 гг. – директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ, в 2013-2014 гг. – заместитель генерального директора АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр», в 2014-2018 гг. – заместитель руководителя Федерального агентства по туризму. Возглавляет Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга с 2020 года.

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» основан в 2018 году и проходит под девизом «Архитектура как искусство».Цель конкурса – музеефикация наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. Работы победителей конкурса, выбранные более чем 200 экспертами из 32 стран, поступают в музейный фонд и демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство» в Петропавловской крепости.

Почетный председатель Международного совета конкурса «Золотой Трезини» – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Победители конкурса «Золотой Трезини-2021» будут награждены в ноябре 2021 года на сцене Михайловского театра. Работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Прием заявок на IV Междугородный конкурс «Золотой Трезини» проходит на сайте до 1 октября 2021 года. На конкурс принято уже более 170 проектов из 45 стран. Участие в конкурсе бесплатное.