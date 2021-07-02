«Комсомольская правда в Петербурге» запустила собственный корпоративный блог.

«Комсомолка» осваивает новые площадки, в планах — выйти на самые популярные ресурсы рунета. Первый корпоративный блог уже живет своей жизнью на vc.ru, а статью «Как на базе 100-летней газеты появилось креативное бюро?» активно обсуждают пользователи популярного ресурса. В нем мы рассказали, как сформировался и работает рекламный отдел, почему мы не зависим от редакционной политики издания, а также поделились нашими конкурсными кейсами. Также на странице блога будут публиковаться актуальные вакансии в компании!

- В качестве площадки для блога мы выбрали vc.ru — прекрасный портал с активной аудиторией. Мы будем регулярно публиковать самые разные тексты, связанные с жизнью отдела: наши проекты, команда, лайфхаки и правила работы с клиентами, — объясняет директор креативного бюро «КП в СПб» Алена Чичигина. — Это будет особенно полезно тем, чья работа связана с маркетингом, пиаром и продажами.

Если у вас есть пожелания, вопросы о работе креативного бюро или вам хотелось бы увидеть разбор отдельных кейсов, почитать статьи на конкретную тему — пишите об этом на почту creativkpspb@gmail.com

Диана ФЕДОРОВА