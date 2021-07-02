Никаких побочек: Первые добровольцы протестировали вакцину «Спутник Лайт» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начали прививать от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге начали прививать от коронавируса однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Правда, пока опробовать ее можно в тестовом режиме. «Комсомолка» поговорила с теми, кто поучаствовал в клинических испытаниях препарата, и узнала, как они себя чувствуют после прививки.

- Сделал несколько дней назад, переживал, конечно, что будут побочные эффекты, которыми часто пугают, готовился к этому. Но, на удивление, их не было - вообще ничего, - поделился своим опытом Даниил.

Другой житель Северной столицы - Герман - также прекрасно себя чувствует после «Спутника Лайт». Организм 25-летнего мужчины спокойно отреагировал на препарат.

По словам наших собеседников, другие участники испытаний «Спутника Лайт» также без побочек перенесли прививку.

Но, важно отметить, официального объяснения хорошему состоянию добровольцев пока нет. Здесь, как отмечают специалисты, все сугубо индивидуально.

- Чтобы делать какие-то выводы, нужно провести популяционные сравнительные исследования после того, как вакцинация «Спутником Лайт» станет массовой. Тем более, зачастую и те, кто прививается классическим вариантом вакцины, ни на что не жаловался. Особенно, это касается пожилых. Они легче переносят эту процедуру, - рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

Кстати, препарат «Спутник Лайт» уже используют в Москве для вакцинации трудовых мигрантов. Собираются им прививать и гастарбайтеров в Петербурге.